Ropa naftowa szuka dna, złoto broni poziomu 3000 USD

– Z perspektywy interwału dziennego można dostrzec, iż rynek ten wyłamał dolne ograniczenie i w ten sposób otworzył sobie drogę nawet do 56–55 dol. za baryłkę. Rynek raczej nie zdoła szybko wyhamować obecnej tendencji spadkowej i nawet w przypadku pojawienia się korekt w międzyczasie zdecydowanie można mówić raczej o dalszej perspektywie spadkowej. Sytuacja może szybko się nie zmienić, chyba że kraje będą chciały szybko renegocjować warunki ze Stanami Zjednoczonymi, jednak na ten moment wygląda na to, że kurs ropy może nadal stanowczo cofać. Jeśli rejon 56–55 dol. za baryłkę zostanie wyłamany, kolejnym zakresem docelowym może być pełna, psychologiczna strefa 50 dol., gdzie rynek może dopiero szukać pierwszych reakcji na odbicie. Warto jedynie wspomnieć, że ogólne oczekiwania rynkowe na ten rok dla ropy naftowej wynoszą około 70 dol. za baryłkę i jeśli nie zostaną one stanowczo zrewidowane, może być to punkt odniesienia dla kursu ropy po ustabilizowaniu się już obecnego galimatiasu politycznego. Na razie jednak perspektywa pozostaje stricte spadkowa i należy mieć to na uwadze – podkreślają analitycy BM mBanku.

Przecena, chociaż nie aż tak duża, jak w przypadku ropy czy miedzi, dotknęła też złoto. Jego notowania w poniedziałek broniły okrągłego poziomu 3000 USD za uncję. – Złoto początkowo znajduje się pod presją w czasach wysokiej awersji do ryzyka. Dzieje się tak, ponieważ uczestnicy rynku często likwidują swoje pozycje w złocie, aby zrekompensować straty gdzie indziej. Złoto zazwyczaj szybko odzyskuje swoje straty, co może mieć miejsce również tym razem. W końcu rynek oczekuje teraz, że Fed obniży stopy procentowe o 100 pkt baz. do końca roku. Jednocześnie ryzyko inflacji w USA rośnie z powodu ceł. Ta kombinacja wskazuje na znacznie niższą realną stopę procentową, a więc wyższą cenę złota – podkreślają analitycy Commerzbanku.