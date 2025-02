Metale, które zasilają cywilizację cyfrową

Są jedną z przyczyn tego, że Donald Trump chce przejąć Grenlandię. Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski wykorzystał natomiast obietnice przyznania Amerykanom ich złóż do tego, by utrzymać zainteresowanie USA udzielaniem wsparcia dla Ukrainy. O nie toczą się wojny w Afryce oraz rywalizacja między mocarstwami. Bez nich nie byłoby współczesnej elektroniki. Mowa o metalach ziem rzadkich.

To 15 pierwiastków z grupy lantanowców (lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet), a także skand oraz itr. Są wykorzystywane m.in. do produkcji światłowodów, procesorów, wyświetlaczy, magnesów, laserów czy w technologiach nuklearnych. Często korzystamy z ich dobrodziejstw, nie zdając sobie z tego sprawy. Niewielu ludzi ma choćby świadomość tego, że na co dzień korzystają z wielu magnesów neodymowych. Są one częścią twardych dysków ich komputerów, mikrofonów w smartfonach, słuchawek czy nawet szafek kuchennych. Ich większe wersje mają zastosowanie w silnikach lotniczych czy turbinach wiatrowych. W iPhone’ach, oprócz magnesów z neodymu są też m.in. śladowe ilości europu wykorzystywanego do produkcji ekranów dotykowych, a cer jest wykorzystywany do polerowania tych smartfonów podczas produkcji. Każda Toyota Prius ma w swoich bateriach ponad 10 kg lantanu. Zastosowań metali ziem rzadkich jest bardzo wiele i wciąż wymyślane są nowe. Problem z nimi polega na tym, że te substancje są dosyć rzadkie w przyrodzie, a ogromną część ich złóż oraz produkcji kontrolują Chiny. Stąd więc wszelkie złoża, na których nie położyli jeszcze rąk Chińczycy, są bardzo cenne dla USA i innych krajów.

Odbudowa łańcuchów

Według szacunków Sondażu Geologicznego USA (USGS) w 2024 r. wydobyto na całym świecie 390 tys. ton metali ziem rzadkich. Z tego aż 270 tys. ton zostało wydobyte w Chinach. Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone z produkcją wynoszącą 45 tys. ton. Na trzeciej pozycji uplasowały się Mjanma z wydobyciem wynoszącym 31 tys. ton. Kolejne miejsca zajęły: Australia (13 tys. ton), Nigeria (13 tys. ton), Tajlandia (również 13 tys. ton), Indie (2,9 tys. ton), Rosja (2,5 tys. ton) oraz Madagaskar (2 tys. ton).

Chiny zaczęły dominować na tym rynku już w latach 90., w tym czasie w USA i wielu innych krajach rezygnowano z rozwijania wydobycia metali ziem rzadkich. Powszechnie uznawano, że dużo mocniej opłaca się ono w Chinach, czyli w kraju, który stawał się wówczas globalną potęgą w produkcji wszelkiego rodzaju elektroniki. O ile jeszcze w 2002 r. wydobyto w USA 5 tys. ton tych pierwiastków (gdy w Chinach 75 tys. ton, a w pozostałych krajach 5,5 tys. ton), to w latach 2003–2011 amerykańskie wydobycie było zerowe. Chińskie wzrosło do 2011 r. do 105 tys. ton, a w reszcie świata do 6 tys. ton. W 2009 r. odpowiadały za aż 94 proc. światowego wydobycia metali ziem rzadkich. W tym roku wprowadziły pierwsze ograniczenia w ich eksporcie. Świat zaczął sobie uświadamiać, że jest na ich łasce i że dostawy tych kluczowych surowców są zbyt zależne od dobrej woli Pekinu.