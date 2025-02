Przez trzy dekady pokrywała większość światowego zapotrzebowania na metale ziem rzadkich. Została jednak zamknięta w 2002 r. Wykończyły ją regulacje ekologiczne oraz chińska konkurencja. W 2008 r. koncern Chevron sprzedał tę kopalnię spółce Molycorp, która zdołała wznowić produkcję w 2012 r. W 2015 r. Molycorp jednak zbankrutowała, mając 1,4 mld dolarów długów. W wyniku tej plajty amerykańska produkcja metali ziem rzadkich spadła z 5,9 tys. ton w 2015 r. do zera w 2016 r. Molycorp wyszła z restrukturyzacji jako spółka Neo Performance Materials i w 2018 r. wznowiła wydobycie (które sięgnęło wówczas w USA 18 tys. ton). Obecnie jest ona jedyną amerykańską kopalnią metali ziem rzadkich posiadającą własny zakład przeróbki tych surowców.

Właścicielami pakietu większościowego jej akcji są dwa amerykańskie fundusze hedgindowe, ale 8,4 proc. udziałów posiada... chińska spółka Shengde Resources Holding Corp. Znalazła się w akcjonariacie, gdyż zapewniała przerób w Chinach metali ziem rzadkich wydobywanych ze złoża Mountain Pass. Ani administracja Bidena, ani urzędnicy Trumpa nawet nie próbowali usuwać jej z akcjonariatu. A przecież w 2018 r. rząd USA dodał metale ziem rzadkich do listy surowców krytycznych dla bezpieczeństwa narodowego. Są one bowiem surowcami niezbędnymi do prowadzenia nowoczesnych wojen. Według Służby Badań Kongresu USA produkcja każdego myśliwca F-35 wymaga 427 kg metali ziem rzadkich, w każdym nuklearnym okręcie podwodnym typu Virginia jest ich 4,2 tony. Może więc mocno dziwić, że USA po 1989 r. mocno zaniedbywały sprawę bezpieczeństwa dostaw tych surowców.