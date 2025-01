Czytaj więcej Gospodarka światowa Czarny poniedziałek początku ery sztucznej inteligencji? Tydzień rozpoczynamy na rynkach akcji w kolorze czerwonym, aczkolwiek tym razem najmocniej tracą głównie amerykańskie spółki technologiczne, a za nimi także bitcoin. Strach staje się pozytywnym bodźcem dla będących po przecenie obligacji skarbowych.

Czy DeepSeek zagrozi hossie w USA?

Boom na sztuczną inteligencję był dotychczas jednym z czynników napędzających hossę na amerykańskim rynku akcji. Od czasu do czasu pojawiały się jednak głosy sceptycyzmu, co do przyszłości tego boomu. Na przykład Goldman Sachs opublikował w czerwcu 2024 r. analizę pod tytułem "Generatywna sztuczna inteligencja: za dużo wydatków, za mało zysków?", w której wskazywano, że wiele spośród zaplanowanych na dekadę inwestycji w AI może się nie zwrócić. Doniesienia o tym, że chińskiej spółce DeepSeek, istniejącej zaledwie od 2023 r. udało się stworzyć model sztucznej inteligencji o nazwie R1, mogący konkurować z produktami firmy OpenAI i że kosztowało ją to tylko 5,6 mln USD, wywołały więc wstrząs na rynku. W nocy z poniedziałku na wtorek DeepSeek udostępniła kolejny model sztucznej inteligencji Janus-Pro-7B, który jest multimodalny (czyli potrafi m.in. generować obrazy) i ma lepsze osiągi od DALL-E 3 firmy OpenAI.

- Poza tym, że chińska spółka wykorzystała mniej zaawansowane i tańsze chipy Nvidii do stworzenia swojego modelu, to wokół DeepSeek jest wciąż wiele pytań. Nie wiadomo, czy ich model może zostać zintegrowany z innymi aplikacjami oraz czy ta spółka rzeczywiście zbudowała go za mniej niż 6 mln USD. Ponadto DeepSeek nie stworzyła nie tyle nowy produkt, co istniejący produkt za niższą cenę. Jeśli DeepSeek rzeczywiście stworzyła tańszy model AI o dobrych osiągach, to skorzystają na tym wyraźnie chińscy gracze, ale też spółki różnej wielkości z całego świata, mające ograniczone budżety na zaintegrowanie AI ze swoją działalnością. To zwiększy popyt na mniej zaawansowane chipy Nvidii bardziej niż na najnowsze produkty, ale i tak oznacza to wzrost popytu - zauważa Ipek Ozkardeskaya, analityczka Swissquote Banku.