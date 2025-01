Czarny poniedziałek początku ery sztucznej inteligencji?

Kwartał na minusie

Na taki dzień jak poniedziałek część inwestorów wieszczących nadejście korekty czekała już od około dwóch miesięcy – wreszcie dostało się mocno największym spółkom technologicznym i całemu Nasdaqowi. Optymiści zaś w poniedziałkowym tąpnięciu indeksów upatrywali raczej okazji do wzrostu zaangażowania w akcje, licząc, że w perspektywie tego roku wyniki amerykańskich firm mają się przecież poprawić, a to jest podstawą utrzymania trendu wzrostowego. Która strona rynku ma rację? Tego oczywiście dowiemy się po czasie. Najbliższe dni prawdopodobnie nie będą należeć do spokojnych, zwłaszcza że czeka nas kilka ważnych wydarzeń.

– Przed wyciąganiem zdecydowanych konkluzji dotyczących modelu DeepSeek pewnie warto zaczekać jeszcze na potwierdzenie pierwszych doniesień o jego nadzwyczajnej jakości, ale w poniedziałek nie wydaje się, żebyśmy mieli do czynienia ze zdarzeniem o charakterze „jednodniowym”, a raczej z czymś, co będzie miało głębsze konsekwencje dla rynków, powodując realizację zysków na amerykańskich spółkach technologicznych – komentuje Kamil Cisowski, dyrektor analiz i doradztwa inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion. – Czeka nas fala wątpliwości na temat Stargate i korzyści, na które spółki Mag7 będą mogły liczyć z liczonych w dziesiątkach lub setkach miliardów dolarów wydatków na infrastrukturę SI – dodaje. Według Cisowskiego poniedziałkowa sesja może być początkiem większej korekty i pełnego turbulencji lutego. – Zwiększa też szansę na realizację naszego scenariusza spadku S&P 500 oraz Nasdaq w I kwartale 2025 r. – przypomina Cisowski.

Spółka DeepSeek stworzyła tani model sztucznej inteligencji, który zagraża gigantom Chińska firma DeepSeek udostępniła w grudniu swój model sztucznej inteligencji V3, a 20 stycznia dokonała premiery ulepszonego modelu o nazwie R1. Szybko znalazł się on w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenianych modeli AI. „DeepSeek R1 jest jednym z najbardziej niesamowitych oraz imponujących przełomów, jakie kiedykolwiek widziałem"–- zatweetował Marc Andreessen, finansista z branży venture capital z Doliny Krzemowej, który doradza prezydentowi Trumpowi.

Jak tłumaczy Daniel Kostecki z CMC Markets, DeepSeek zaskoczył świat, prezentując model SI, który nie tylko dorównuje osiągom najnowszych rozwiązań OpenAI czy Google’a, ale także działa na znacznie mniej zaawansowanych chipach i kosztuje ułamek tego, co wydają amerykańskie firmy. – Według doniesień koszt wytrenowania DeepSeek wyniósł zaledwie 5,6 mln dol., podczas gdy amerykańskie koncerny wydają na podobne projekty setki milionów, a nawet miliardy dolarów. Jednak tu co do tych danych są poważne wątpliwości, czy aby na pewno kwota była tak niewielka – zaznacza Kostecki. Jak jednak zauważa, to ta rzekoma efektywność kosztowa stała się jednym z głównych powodów zamieszania na rynkach. – Inwestorzy zaczęli się zastanawiać, czy ogromne wydatki amerykańskich firm na rozwój SI są uzasadnione, skoro chiński start-up osiągnął podobne rezultaty przy podobno znacznie niższych nakładach – komentuje ekspert CMC Markets.

Eksperci zwracają uwagę, że sukces DeepSeek może oznaczać początek końca amerykańskiej dominacji w dziedzinie sztucznej inteligencji. – Chiński start-up nie tylko oferuje tańsze rozwiązania, ale także udostępnia swoje modele jako open-source, co przyciąga szerokie grono użytkowników i deweloperów. W ciągu kilku dni od premiery DeepSeek stał się najczęściej pobieraną aplikacją na iPhone’ach, a jego model R1 znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenianych rozwiązań AI na świecie – analizuje.