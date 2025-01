Spółka DeepSeek stworzyła tani model sztucznej inteligencji, który zagraża gigantom

Eksperci wskazują, że co prawda technologia DeepSeek jest mniej zaawansowana od modeli sztucznej inteligencji rozwijanych przez firmę OpenAI czy przez koncern Alphabet (Google), ale jest i tak bardzo rozwinięta, jeśli uwzględnimy to, że do jej stworzenia wykorzystano mniej zaawansowane chipy, użyto ich w mniejszej ilości niż w amerykańskich modelach AI oraz pominięto niektóre kroki, które zachodni badacze uznawali za niezbędne to tworzenia modeli sztucznej inteligencji.