Najlepsza inwestycja w życiu Elona Muska

Czytaj więcej Gospodarka światowa J.D. Vance łączy Trumpa z Doliną Krzemową J.D. Vance, republikański kandydat na wiceprezydenta, robił interesy w branży venture capital. Coraz więcej potentatów z Doliny Krzemowej wpłaca pieniądze na kampanię Trumpa.

Innym razem biurokraci z Federalnej Administracji Lotnictwa przez wiele tygodni blokowali lot testowy jednej z rakiet Muska, badając wpływ działalności kosmodromu SpaceX na przyrodę na teksańskim pustkowiu. „Wciąż tkwimy w rzeczywistości, w której dłużej trwa rządowa robota papierkowa związana ze zdobyciem licencji na start rakiety niż zaprojektowanie i zbudowanie tej rakiety” – mówił komunikat SpaceX. Tymczasem Departament Sprawiedliwości pozwał SpaceX za to, że spółka ta odmawia zatrudniania „uchodźców” ze względu na ich niepewny status prawny.

Spory spółek Muska z administracją rządową często dotyczą spraw poważnych. Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Autostradowego wszczęła pięć śledztw dotyczących potencjalnych wad technicznych samochodów Tesli. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła natomiast w 2018 r. Muska o wprowadzanie inwestorów w błąd za pomocą tweetów z fałszywymi obietnicami wykupu akcji Tesli i ściągnięcia tej spółki z giełdy. Sprawa skończyła się 20 mln USD grzywny oraz wymuszoną rezygnacją Muska z bycia przewodniczącym rady dyrektorów Tesli. Musk w 2022 r. nazwał tych regulatorów „bydlakami”.

Jeśli Musk stanie na czele swojego wymarzonego Departamentu Wydajności Rządowej, to może uzyskać potężną broń w walce z nielubianymi przez siebie regulatorami. Będzie mógł rekomendować ograniczanie im budżetu. Czy znajdzie też jednak sposób, by je nagradzać za właściwą politykę? – Jeśli regulator zgodzi się zmienić regułę i stanie się coś złego, to może stracić pracę. Jeśli jednak zmieni regułę i stanie się coś dobrego, to nie jest za to nagradzany. Dlatego regulatorzy nie chcą zmian – stwierdził Musk.

Musk i jego symbioza z amerykańskim kompleksem militarno-kosmicznym

Choć Elon Musk narzeka na rządowych regulatorów, to jego spółki często są beneficjentami kontraktów publicznych. Według wyliczeń dziennika „The New York Times” w 2023 r. zdobyły one kontrakty opiewające łącznie na około 3 mld USD, udzielone przez 17 amerykańskich agencji oraz resortów. Sama SpaceX uzyskała natomiast przez ostatnią dekadę 15,4 mld USD w ramach takich umów.