Akcje Tesli zyskują 22 proc. Najlepszy dzień od ponad dekady

Cavatina Holding zdecydował o emisji obligacji serii P2024C o wartości nom. do 25 mln zł

Zarząd Cavatina Holding podjął uchwałę o emisji, w ramach prospektowego programu emisji obligacji, do 250 000 zabezpieczonych obligacji serii P2024C o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł, z zastrzeżeniem, że spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu łącznej wartości oferowanych papierów do 50 mln zł, podała spółka.