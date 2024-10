Rynki wschodzące czeka fala obniżek stóp

Czytaj więcej Gospodarka światowa Fidżi, Japonia i Wenezuela, czyli ekstrema polityki pieniężnej na świecie Najniższe główne stopy procentowe są obecnie na Fidżi i w Japonii. W obu krajach główna stopa wynosi po 25 pkt. bazowych. O ile jednak bank centralny Fidżi utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie od wiosny 2000 r., to Bank Japonii dwukrotnie je podnosił w tym roku. Jeszcze w lutym główna japońska stopa była ujemna i wynosiła minus 0,1 proc. Spodziewane są jej dalsze podwyżki.

Luzowanie polityki pieniężnej rozpoczął już też Bank Izraela, obcinając na przełomie roku główną stopę o 25 pb., do poziomu 4,5 proc. Od tamtego momentu wstrzymał się z dalszymi obniżkami. Analitycy spodziewają się jednak, że w nadchodzących miesiącach wróci on do cięć, a ich prognozy na koniec 2025 r. są w przedziale od 3,25 proc. do 3,75 proc. Spośród innych ważnych rynków Bliskiego Wschodu cięcia stóp zaczęły się już w Arabii Saudyjskiej i ZEA. Saudyjski bank centralny obciął główną stopę o 50 pb., do 5,5 proc., a emiracki też o 50 pb., do 4,9 proc.

Bank Rezerw Indii utrzymuje swoją główną stopę od lutego 2023 r. na poziomie 6,5 proc. Analitycy są mocno podzieleni w kwestii tego, jak długo będzie on kontynuował taką politykę. Część z nich uważa, że jeszcze na koniec 2025 r. główna stopa będzie wynosiła 6,5 proc., a niektórzy spodziewają się, że zejdzie ona w tym czasie nawet do 5,5 proc. W sąsiednim Pakistanie bank centralny ściął stopy w tym roku już trzykrotnie, obniżając główną łącznie z 22 proc. do 17,5 proc. Analitycy spodziewają się, że zejdzie ona do końca przyszłego roku nawet do 12,5 proc.

Spośród państw Azji Wschodniej luzowanie polityki zaczęło się (oprócz Chin) w Korei Południowej. Bank Korei obciął główną stopę o 25 pb., do 3,25 proc., a oczekiwane jest, że na koniec 2025 r. będzie ona wynosiła od 2 proc. do 3 proc. Na Tajwanie jest ona utrzymywana na poziomie 2 proc., ale analitycy spodziewają się, że na koniec przyszłego roku, zejdzie ona do 1,2–1,55 proc. W Tajlandii główna stopa została obniżona o 25 pb., do 2,25 proc., a najbardziej „gołębie” prognozy mówią o jej zejściu w przyszłym roku do 1,5 proc. W Indonezji główna stopa niedawno zeszła do 6,25 proc., ale prognozy są niejednoznaczne. Najbardziej „jastrzębie” mówią o 6,75 proc. na koniec przyszłego roku, a najbardziej „gołębie” o 5,5 proc. Na Filipinach doszło w tym roku do dwóch obniżek, a główna stopa wynosi 6 proc. Prognozy dla niej na koniec 2025 r. są w przedziale od 4 proc. do 5,5 proc.

Luzowanie polityki pieniężnej zaczęło się również w RPA. Bank Rezerw Afryki Południowej obniżył we wrześniu główną stopę o 25 pb., do 8 proc. Analitycy oczekują, że na koniec grudnia 2025 r. będzie ona wynosiła od 6,25 proc. do 7,75 proc.

Do trzech małych obniżek stóp doszło w tym roku w Meksyku, a główna stopa zeszła do 10,5 proc. Prognozy sugerują, że na koniec przyszłego roku będzie ona wynosiła od 7,5 proc. do 9,25 proc. W Chile cięcia trwają już od kilkunastu miesięcy, a w ich trakcie główna stopa zeszła z 11,25 proc. do 5,5 proc. Spodziewane jest, że na koniec 2025 r. wyniesie ona od 4 proc. do 4,75 proc.