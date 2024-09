Stopy procentowe w Szwajcarii w dół. Ważna wiadomość dla frankowiczów

Polska giełda uzależniona od banków. Mają jeszcze paliwo do wzrostów?

PKO BP przegoniło koncern Orlen i jest największą krajową spółką na GPW. To symbolicznie pokazuje rosnącą rolę sektora finansowego. Odpowiada on już za ponad połowę kapitalizacji wszystkich krajowych emitentów. Jak to wpłynie na zachowanie indeksów?