Nvidia z wynikami i prognozami powyżej oczekiwań oraz buybackiem nadal traci

Wyniki Nvidii za II kwartał okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Spółka przedstawiła także bardziej optymistyczne niż rynkowe oczekiwania co do obecnego kwartału. Dodatkowo ogłosiła program skupu akcji własnych za 50 mld dolarów. Nie zadowoliło to inwestorów.