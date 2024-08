Nvidia traci 6.5% po wynikach za Q2. Oto wyniki giganta AI

Nvidia spodziewa się 32,5 mld USD w III kwartale 2023 r. (możliwe 2% odchylenie); analitycy przewidywali średnio 31,9 mld USD, a szacunki mówiły nawet o 37,9 mld USD. Oczekuje też marży brutto między 74,4 a 75% - tu zatem bez oczekiwanej poprawy i stabilnie wysoko. Koszty operacyjne mają wzrosnąć do 4,3 mld USD (GAAP). Pierwsza reakcja na wyniki była mieszana, po czym nastąpił większy ruch spadkowy. Na finalną reakcję rynku prawdopodobnie będzie trzeba zaczekać, do jutrzejszego otwarcia rynku w USA. Inwestorzy 'nie kupili' jednak raportu, jako uzasadniającego wysokie wyceny i oczekiwania spółki.

Technologiczne innowacje

Firma wskazała, że skonstruowała już szereg systemów Blackwell GPU AI, nowej generacji - wyposażonych w procesory NVIDIA Grace, rozwiązania sieciowe i infrastrukturę od renomowanych producentów m.in. GIGABYTE, QCT i Wiwynn.

Spółka widzi także adopcję biznesu sieciowegi Nvidia SpectrumX Ethernet wśród biznesów działających w chmurze, GPU i partnerów biznesowych. Około 150 firm ma korzystąć z sieci dla deweloperów Nvidia NIM. Według Nvidii,

Japonia wzmocniła swoje możliwości AI, dzięki superkomputerowi ABCI 3.0, opartemu na Nvidia IQuantum-2 InifityBand i H200; obserwuje także wzmożone prace nad kwantowymi superkomputerami w wielu krajach. Firma rozszerzyła także GeForce NOW dla graczy w Japonii i przekazała, że obsługuje obecnie ponad 2000 tytułów i planuje nowe.

Nvidia pracuje też nad przeniesieniem 'cyfrowych' postaci ludzi, do świata gier i implementacją 'agentów AI' do świata gamingowego - co brzmi nieco jak SciFi.

Tajwańscy producenci elektroniki tworzą autonomiczne fabryki dzięki nowemu referencyjnemu procesowi pracy, który łączy wizyjną AI NVIDIA Metropolis, symulację NVIDIA Omniverse i rozwój robotów AI NVIDIA Isaac.

Co widzi spółka?

Komentarz CEO, Jensena Huanga sugeruje, że popyt na chipy AI Hopper pozostaje olbrzymi, podczas gdy oczekiwania dot. chipów Blackwell są ogromne (firma oczekuje, że będą 30x wydajniejsze i 25x bardziej oszczędne energetycznie). W ogólnym rozrachunku i komentarzach spółki nie widać niczego, co sugerowałoby spowolnienie - widać je jednak bardziej w liczbach i szerszym kontekście. Wzrost przychodów o 2 miliardy dolarów kwartał do kwartału, przy kapitalizacji 3 biliony dolarów i wskaźniku ceny do sprzedaży bliskim 40, nie wydaje się zawrotny.

Również marże brutto stabilizują się na nieco niższych poziomach, niż w I kwartale roku. Głównym ryzykiem pozostaje sytuacja makroekonomiczna, wobec której zamówienia na produkty AI mogą spowolnić oraz powoli dochodząca do głosu konkurencja. Z drugiej strony wprowadzane w życie wizjonerskie technologie (Blakcwell GPU, biznes sieciowy, gaming, komputery kwantowe etc.), szeroka fosa biznesowa i jakość zarządzania Nvidia wydaje się dość odporna na wszelkie próby przejęcia jej udziałów w rynku, których skalę niezmiennie wspiera Nvidia CUDA.

Aktualna wycena Nvidia stanowi ok. 12% amerykańskiego PKB, a 150% rajd cen akcji dołożył 18% do tegorocznego wzrostu całego indeksu S&P 500. Reakcja może wskazywać, że przy utrzymującym się ryzyku spowolnienia gospodarki inwestorzy będą uważniej przyglądać się fundamentom. Na finalną reakcję Wall Street potrzeba będzie czekać jednak do jutrzejszej sesji.