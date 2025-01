Obawy przed DeepSeekiem okażą się przesadzone?

Nowojorski indeks technologiczny Nasdaq Composite zaczął wtorkową sesję od niewielkiego spadku, po tym jak dzień wcześniej tąpnął o 3,07 proc. Akcje koncernu Nvidia zyskiwały wkrótce po otwarciu tylko 0,1 proc., po tym jak w poniedziałek staniały aż o 17 proc., a kapitalizacja spółki spadła w ciągu jednej sesji o prawie 600 mld USD. (Był to największy w historii jednodniowy spadek wartości spółki z Wall Street). Czy wtorkowe odbicie oznacza, że poniedziałkowy wstrząs na rynkach był tylko jednorazową, przesadzoną reakcją na to, że chińskiej firmie DeepSeek udało się stworzyć stosunkowo tani model sztucznej inteligencji, mogący konkurować z produktami amerykańskich gigantów cyfrowych? Osiągnięcie dokonane przez DeepSeek jest już porównywane z szokiem, jaki wywołało wystrzelenie Sputnika w Kosmos przez Sowietów w 1957 r.

– Pojawienie się DeepSeek, sztucznej inteligencji stworzonej przez chińską spółkę, powinno być wezwaniem do pobudki dla naszych firm, przypominającym, że musimy być laserowo skupieni na konkurowaniu, by wygrać – stwierdził Donald Trump, prezydent USA.

Popyt będzie duży?

Boom na sztuczną inteligencję był dotychczas jednym z czynników napędzających hossę na amerykańskim rynku akcji. Od czasu do czasu pojawiały się jednak głosy sceptycyzmu co do przyszłości tego boomu. Na przykład Goldman Sachs opublikował w czerwcu 2024 r. analizę pod tytułem „Generatywna sztuczna inteligencja: za dużo wydatków, za mało zysków?”, w której wskazywano, że wiele spośród zaplanowanych na dekadę inwestycji w AI może się nie zwrócić. Doniesienia o tym, że chińskiej spółce DeepSeek, istniejącej zaledwie od 2023 r., udało się stworzyć model sztucznej inteligencji o nazwie R1, mogący konkurować z produktami firmy OpenAI, i że kosztowało ją to tylko 5,6 mln USD, wywołały więc wstrząs na rynku. W nocy z poniedziałku na wtorek DeepSeek udostępniła kolejny model sztucznej inteligencji Janus-Pro-7B, który jest multimodalny (czyli potrafi m.in. generować obrazy) i ma lepsze osiągi od DALL-E 3 firmy OpenAI.

– Poza tym, że chińska spółka wykorzystała mniej zaawansowane i tańsze chipy Nvidii do stworzenia swojego modelu, to wokół DeepSeek jest wciąż wiele pytań. Nie wiadomo, czy ich model może zostać zintegrowany z innymi aplikacjami oraz czy ta spółka rzeczywiście zbudowała go za mniej niż 6 mln USD. Ponadto DeepSeek stworzyła nie tyle nowy produkt, co istniejący produkt za niższą cenę. Jeśli DeepSeek rzeczywiście stworzyła tańszy model AI o dobrych osiągach, to skorzystają na tym wyraźnie chińscy gracze, ale też spółki różnej wielkości z całego świata, mające ograniczone budżety na zintegrowanie AI ze swoją działalnością. To zwiększy popyt na mniej zaawansowane chipy Nvidii bardziej niż na najnowsze produkty, ale i tak oznacza to wzrost popytu – zauważa Ipek Ozkardeskaya, analityczka Swissquote Banku.

– Minie trochę czasu, zanim opadnie kurz, ale boom na infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją się jeszcze nie skończył. Wiele ostatnich programów jej rozbudowy ogłoszono już po tym, jak na rynku pojawił się model opracowany przez DeepSeek. Jest wśród nich projekt Stargate, pięcioletni plan inwestycji Banku Chin oraz plany wydatków kapitałowych Mety wynoszące nawet 65 mld USD na 2025 r. Ostre redukcje kosztów rozwoju często natomiast następowały w pierwszych latach przełomów technologicznych – przypomina Darren Nathan, analityk z Hargreaves Lansdown. Jego zdaniem spółki takie jak Nvidia wciąż będą korzystały z boomu na sztuczną inteligencję w długim terminie. – Obecna słabość może być korzystna dla tych, którzy będą patrzeć poza obecne zaburzenia i będą działać długoterminowo – dodaje Nathan.