Czy tak oszałamiające zwyżki akcji Nvidii są jednak uzasadnione? Bez wątpienia napędzają je nadzieje inwestorów dotyczące boomu na sztuczną inteligencję. Nvidia jest uznawana za jedną ze spółek, które mogą najwięcej skorzystać na rozwoju tej technologii. Na chipach Nvidii działa wiele narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, w tym popularny chatbot ChatGPT. Jensen Huang przedstawił prognozę mówiącą, że w nadchodzących latach wart 1 bln dol. sprzęt w centrach przetwarzania danych na całym świecie będzie musiał zostać zastąpiony nowymi urządzeniami zawierającymi chipy umożliwiające wydajną pracę ze sztuczną inteligencją.

– Rozpoczęła się następna rewolucja przemysłowa. Przedsiębiorstwa i kraje łączą się z Nvidią, aby zmienić warte biliony dolarów tradycyjne centra danych w przyspieszone przetwarzanie danych, budując nowy typ centrów – fabryki sztucznej inteligencji – aby wytwarzać nowy towar: sztuczną inteligencję – mówił Huang podczas ostatniej konferencji wynikowej Nvidii.

Nvidia stała się największą spółką notowaną na Wall Street i tym samym również najbardziej wartościową spółką na świecie. Wzrost z 2 do 3 bilionów dolarów kapitalizacji zajął jej tylko 96 dni.

Czy wyniki Nvidii były lepsze od prognoz?

Jak na razie spółce udaje się przewyższać oczekiwania inwestorów co do jej wyników. W pierwszym kwartale obrachunkowym miała ona 14,88 mld dol. zysku netto, podczas gdy w takim samym okresie rok wcześniej ten wynik wyniósł 2,04 mld dol. Przychód Nvidii za pierwszy kwartał sięgnął 26,04 mld dol., z czego 22,6 mld dol. (o 427 proc. więcej niż rok wcześniej) zostało wypracowane na rynku centrów przetwarzania danych.

„Procesory graficzne Nvidii to w istocie nowe złoto lub ropa naftowa w sektorze technologicznym, gdyż coraz więcej spółek i konsumentów szybko podąża tą ścieżką w związku z trwającą czwartą rewolucją przemysłową” – piszą analitycy firmy Wedbush Securities. Prognozują oni, że w przyszłym roku dojdzie pomiędzy Nvidią, Microsoftem oraz Apple’em do wyścigu, o to, która z tych spółek jako pierwsza osiągnie kapitalizację 4 bilionów dolarów.

Nvidia stała się również spółką, której akcjami najczęściej handluje się na Wall Street. Średnie dzienne obroty nimi sięgnęły 50 miliardów dolarów, podczas gdy w przypadku Apple’a, Microsoftu i Tesli wynoszą one po około 10 miliardów dolarów. Według danych LSEG Nvidia ma 16 proc. udziału w obrotach akcjami z indeksu S&P 500. – To rynek Nvidii, a my po prostu na nim handlujemy – twierdzi Steve Sosnick, główny strateg rynkowy w Interactive Brokers.