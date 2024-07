Główna stopa Banku Japonii stała się po środowej podwyżce najwyższa od 2008 r. Jak na globalne standardy wciąż jest ona jednak ultraniska. W środę zrównała się ona z główną stopą obowiązującą na Fidżi. Obie są teraz najniższymi stopami procentowymi na świecie.



Bank Japonii zapowiedział, że będzie kontynuował zacieśnianie polityki pieniężnej. W ramach niego zredukuje miesięczne zakupy japońskich obligacji rządowych. O ile na koniec pierwszego kwartału wynosiły one po około 6 bln jenów miesięcznie, to w pierwszym kwartale 2026 r. mają wynosić około 3 bln jenów (19,6 mld USD) miesięcznie. Japoński bank centralny zapewnia, że będzie realizował ten plan w sposób „elastyczny” i może go modyfikować, jeśli będzie taka potrzeba. W rękach Banku Japonii znajdują się obecnie japońskie obligacje rządowe warte łącznie 579 bln USD.

Rynki pozytywnie zareagowały na decyzje podjęte przez Bank Japonii. Tokijski indeks Nikkei 225 rósł w środę rano o 1,6 proc., a jen lekko się umacniał wobec dolara. Za 1 dolara płacono rano 152,8 jenów. (Od początku roku jen stracił 7,7 proc. wobec amerykańskiej waluty, a Nikkei 225 wzrósł o prawie 17 proc.).

Dlaczego japoński bank centralny podwyższył stopy?

Bank Japonii zwrócił uwagę w swoim komunikacie na to, że sytuacja gospodarcza rozwija się ogólnie podobnie jak on przewidywał w swoich prognozach z kwietniach. Inflacja konsumencka utrzymała się w czerwcu na poziomie 2,8 proc. Bank centralny dostrzegł, że do podwyżek płac dochodzi nie tylko w dużych firmach, ale też w mniejszych spółkach. Rengo, czyli japońska konfederacja związków zawodowych, obliczyła, że w spółkach zatrudniających co najmniej 300 uzwiązkowionych pracowników podniesiono płace średnio o 5,19 proc., a w mniejszych firmach podwyższono je o 4,45 proc. To powinno również wspierać wzrost cen.