S&P500 wysoko, stopy procentowe też. Powell będzie się tłumaczył w Kongresie

Jedną z nich jest skala wzrostów, które wskaźnik cena/zysk dla indeksu Standard&Poor’s 500 wywindowały do poziomu 26. Tak wysoko jak teraz nie był on nigdy w dniu wyborów co najmniej od 1990 roku.

Wprawdzie wyceny są słabym narzędziem do określenia timingu rynkowego ich podwyższony poziom może być powodem do redukcji oczekiwań co do koniunktury giełdowej bez względu na to kto zdobędzie Biały Dom.

Dzisiejsze wysokie wyceny amerykańskich spółek o najwyższej kapitalizacji sugerują, że w nadchodzącym dziesięcioleciu wyniki inwestycyjne będą znacząco gorsze, ostrzega Dan Suzuki, ekspert w firmie Richard Bernstein Advisors. Ich duży udział da się we znaki całemu rynkowi.

Jednak wysokie wyceny były też cztery lata temu, kiedy Biden wygrał wybory, i nie były znaczącą przeszkodą w dalszych zwyżkach. Od listopada 202O roku S&P 500 zyskał 65 proc.

Jerome Powell, szef Fedu na kongresowym dywaniku

Jak będzie dalej w dużej mierze zależy od Fedu. We wtorek jego szef Jerome Powell wybiera się na posiedzenie komitetu bankowego Senatu, a w środę pojawi się na panelu w Izbie Reprezentantów.

Agencja Bloomberga sugeruje, że Powell powie parlamentarzystom, że mimo symptomów hamującej gospodarki i zatrudnienia jego instytucja potrzebuje dalszego potwierdzenia, iż inflacja spowalnia, by powstały warunki do cięcia stóp procentowych.