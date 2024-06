Francuzi wybiorą przyszłość Europie? Biznes przestał widzieć zagrożenie w prawicy

Czytaj więcej Waluty Czy Francji grozi kryzys finansowy? Posiadacze obligacji zdecydują Jeśli we Francji wybuchnie kryzys finansowy, na wzór kryzysów LATAM lub azjatyckiego, to dolar może się wzmocnić, a euro osłabić.

– Program Frontu Ludowego to absolutnie czerwona flaga. Doprowadzi on do rocznego wzrostu wydatków budżetowych o 200 mld euro, finansowanych podatkami lub pożyczkami. To by się źle skończyło – uważa Patrick Martin, przewodniczący MEDEF. Środowiska biznesowe niepokoją się przeciekami mówiącymi, że Front Ludowy chciałby wprowadzić stawkę podatku dochodowego na poziomie 90 proc., podatek majątkowy od najbogatszych, a także opodatkować tych bogaczy, którzy będą próbowali uciec przed podatkami do innych krajów. Mocno to kontrastuje z zapewnieniami Bardelli, że jego ewentualny rząd będzie „rozsądny podatkowo”. Wielu zwykłych Francuzów przekonuje też stanowisko Zgromadzenia Narodowego wobec imigracji, czyli program jej ograniczenia i wzięcia się na poważnie za zwalczanie przestępczości w środowiskach imigranckich. Tymczasem Front Ludowy otwarcie postuluje szersze otwarcie Francji na imigrację z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Niepokój Brukseli

Czy ewentualne rządy Zgromadzenia Narodowego mogą doprowadzić do konfliktu między Paryżem a Brukselą? Takie ryzyko istnieje. Pozycja Francji w potencjalnym sporze z Komisją Europejską byłaby jednak o wiele silniejsza niż Włoch, Grecji czy Węgier. Francja to przecież obok Niemiec główny rozgrywający w UE, który może sobie pozwolić na więcej niż inne państwa.

„Relacje Francji z UE będą napięte, jeśli zarówno Front Ludowy, jak i Zgromadzenie Narodowe stworzą rząd. Marine Le Pen wycofała się ze swojej dawnej propozycji przeprowadzenia referendum dotyczącego opuszczenia UE („frexitu”) i strefy euro. Jej partia jest jednak nadal silnie eurosceptyczna i postuluje szereg rozwiązań, które będą sprzeczne z regułami unijnymi. Dotyczy to choćby wprowadzenia „podwójnej granicy” dla ograniczenia imigracji z innych krajów UE oraz wprowadzenia preferencji narodowych w zamówieniach publicznych. Zgromadzenie Narodowe dystansowało się od swoich dawnych relacji z Rosją, ale wygląda na mniej chętne wspieraniu Ukrainy niż UE jako całość. Polityka zagraniczna pozostanie pod kontrolą prezydenta Macrona, ale ta kwestia może być trudna do zarządzania. Tymczasem Front Ludowy nie jest co prawda tak eurosceptyczny jak Zgromadzenie Narodowe, ale jego program mówi o „odrzuceniu ograniczeń fiskalnych wprowadzonych przez unijne reguły budżetowe” – piszą analitycy firmy badawczej Capital Economics.

Francja współrządzona przez Macrona i Bardellę może stać się krajem niechętnym dalszemu zacieśnianiu integracji europejskiej, przeprowadzaniu za wszelką cenę zielonej transformacji oraz dużo mniej otwartym na imigrantów. Jednocześnie może być państwem nastawionym bardziej probiznesowo i mocniej akcentującym swoją „autonomię strategiczną”. W scenariuszu kohabitacji Frontu Ludowego z Macronem w najlepszym razie będzie krajem pogrążonym w marazmie gospodarczym i niepokojach społecznych. Wybór stojący przed biznesem wydaje się więc oczywisty.