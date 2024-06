Czytaj więcej Wykres Dnia Japoński jen najsłabszy wobec dolara od 1986 roku W ciągu ostatnich 12,5 roku jen stracił 53 proc. swojej wartości w stosunku do dolara amerykańskiego. I aż 64 proc. wartości w stosunku do złota.

Dlaczego rząd miałby powstrzymywać deprecjację jena?

- Władze muszą radzić sobie z rosnącą inflacją. Wzrost cen importowych również ciąży konsumpcji. Tempo wzrostu płac jest niższe niż inflacja, co tworzy presję, by japońscy decydenci działali - przypomina Kathleen Brooks, analityczka XTB. Inflacja konsumencka przyspieszyła w Japonii w maju do 2,8 proc. i była najwyższa od lutego.

- Niektórzy argumentują, że Bank Japonii powinien dostosować swoją politykę pieniężną i zmniejszyć różnicę pomiędzy swoją główną stopą procentową a stopami w USA i w reszcie świata. Ich zdaniem, byłby to najbardziej efektywny sposób na wsparcie jena. Jednakże wymagałby on również zmiany priorytetów Banku Japonii, który musiałby przejść od polityki utrzymywania rentowności obligacji na niskich i stabilnych poziomach do normalizacji polityki pieniężnej, do jakiej doszło w USA i w Europie - dodaje Brooks.

Najbardziej "niedźwiedzie" spośród prognoz analityków dla jena zebranych przez agencję Bloomberga sugerują, że na koniec roku za 1 dolara będzie się płaciło 162 jeny. Taką projekcję przedstawili m.in. analitycy XTB i RBC Capital Markets. Najbardziej "bycza" prognoza (autorstwa strategów Banco Santander) przewiduje natomiast, że 1 dolar będzie kosztował 136 jenów. Prognozy dla głównej stopy Banku Japonii na koniec roku wahają się zaś od 0,1 proc. do 0,47 proc.