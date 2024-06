Japoński jen najsłabszy wobec dolara od 1986 roku

https://pbs.twimg.com/media/GRD06KBWYAAxa8C?format=jpg&name=900x900

Jen japoński spadł do najsłabszego poziomu w stosunku do dolara amerykańskiego od 1986 r., stawiając inwestorów w stan gotowości, że władze muszą ponownie zostać zmuszone do interwencji, aby wesprzeć znajdującą się w trudnej sytuacji walutę.

W środę jen spadł o 0,6 proc. w stosunku do dolara do 160,65 jenów, przekraczając poziom osiągnięty pod koniec kwietnia, zanim japońskie ministerstwo finansów wydało rekordowe 9,8 biliona jenów (62 miliardy dolarów) na wzmocnienie waluty.

W odpowiedzi na ostatnie osłabienie, najwyższy urzędnik walutowy Japonii, Masato Kanda powiedział reporterom, że rząd jest „poważnie zaniepokojony” spadkiem jena i zareaguje na wszelkie „nadmierne” ruchy.