Fundusz mieszkaniowy Amazona z potężną gotówką na rozwój

Wyceniany na 2 bln USD Amazon jest kojarzony przede wszystkim jako największy na świecie sklep internetowy, ale to również twórca Housing Equity Fund – funduszu, który zajmuje się tworzeniem zasobu dostępnych cenowo mieszkań i domów . Do funduszu właśnie napłynęło 1,4 mld USD, co ma się przełożyć na pulę 14 tys. lokali.

Amazon kontra kryzys mieszkaniowy w USA

Housing Equity Fund skupia się w regionach, gdzie swoje siedziby ma Amazon, czyli wokół Seattle, Nashville i Waszyngtonu. Fundusz powstał w styczniu 2021 r. z 2 mld USD w kasie i celem wspierania przede wszystkim rynku najmu. Wsparcie skierowane jest do osób, których dochody stanowią 30-80 proc. mediany – są „za bogate” na programy z funduszy publicznych, a które mają problem ze sprostaniem podwyżkom czynszów. Ponadto fundusz angażuje się w przedsięwzięcia deweloperskie we współpracy z instytucjami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

Współpracujemy z organizacjami rządowymi, non-profit i komercyjnymi, pomagając zwiększyć tempo i skalę ich inicjatyw. Jedynie strona publiczna – na wszystkich szczeblach – może tworzyć politykę mieszkaniową, także w zakresie dostępnych cenowo mieszkań, ale wierzymy, że sektor publiczny i prywatny powinny współpracować, by nie tylko podaż takich nieruchomości rosła, ale by spełniane były potrzeby mieszkańców – czytamy w raporcie Housing Equity Fund.

Dlatego tak ważna jest lokalizacja wspieranych inwestycji, z dostępem do transportu publicznego, szkół czy agencji pracy. Celem jest także zatrzymanie wymuszonej kwestiami ekonomicznymi migracji i utrwalanie wspólnot.

21 tys. dostępnych domów w trzy lata

Nowe finansowanie napłynęło w związku z osiągnięciem celów przed czasem. W 2021 r. była mowa o stworzeniu zasobu 21 tys. dostępnych cenowo lokali. Jak wynika z raportu funduszu, w regionie Waszyngtonu powstało 9,4 tys. domów, Seattle 8,6 tys., a Nashville 3 tys.