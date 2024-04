Węgierski bank centralny wyhamował tempo obniżek stóp. Poprzednie (marcowe) cięcie wynosiło bowiem 75 pb, a w lutym zaskoczył on rynek tnąc stopy o 100 pb. Wtorkowa obniżka była już siódmą w obecnym cyklu luzowania polityki pieniężnej, rozpoczętym w październiku. Przed tym gdy się on rozpoczął, główna stopa na Węgrzech wynosiła 13 proc.

Na luzowanie polityki pieniężnej pozwoliło przede wszystkim hamowanie inflacji konsumenckiej. W marcu zwolniła ona do poziomu 3,6 proc. i była najniższa od lutego 2021 r. W szczycie ze stycznia 2023 r. doszła ona natomiast do 25,7 proc. To, że bank centralny zdecydował się jednak na zmniejszenie tempa cięcia stóp jest w dużym stopniu skutkiem obaw przed osłabieniem forinta. Węgierska waluta straciła od początku roku blisko 6 proc. wobec dolara i 2,7 proc. do euro. Po wtorkowej obniżce stóp lekko się jednak umacniała a jej notowania zeszły w okolice 393,5 forinta za 1 euro.

- Węgierski bank narodowy zasugerował wcześniej, że główna stopa procentowa może spaść do połowy roku do poziomu 6,5 — 7 proc. To nadal wygląda na możliwe, ale później spodziewamy się już tylko bardzo ograniczonego luzowania polityki pieniężnej. Podtrzymujemy naszą prognozę mówiącą, że na koniec roku główna stopa będzie wynosiła 6,5 proc. - twierdzi Nicholas Farr, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

Jak wysokie są stopy procentowe w Unii Europejskiej?

Mimo siedmiu obniżek z ostatnich miesięcy, Węgry nadal mają najwyższą stopę procentową w Unii Europejskiej. Kolejne miejsca zajmują pod tym względem: Rumunia (7 proc.), Czechy (5,75 proc.) i Polska (5,75 proc.). O ile rumuński bank centralny nie zaczął jeszcze obniżać stóp, a Narodowy Bank Polski po dwóch zeszłorocznych obniżkach wstrzymał się z dalszym luzowaniem, to Czeski Bank Narodowy od grudnia trzykrotnie obciął stopy — ostatni raz w marcu, o 50 pb. W strefie euro główna stopa wynosi 4,5 proc., a Europejski Bank Centralny zapowiedział, że może ją obciąć w czerwcu. Szwedzki Riksbank utrzymuje główną stopę na poziomie 4 proc., ale zasugerował, że może ją obniżyć w maju lub w czerwcu. W Bułgarii główna stopa wynosi 3,79 proc., a w Danii 3,6 proc.