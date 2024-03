Czy amerykańscy ustawodawcy zdołają zniszczyć TikToka?

ByteDance zarzeka się, że „nie jest własnością Chin”. Nigdy też nie udostępniała danych o użytkownikach TikToka rządowi chińskiemu, a gdyby została o to poproszona, to odmówiłaby Pekinowi. ByteDance rozpowszechnia też diagram ze swoją obecną strukturą własnościową. Mówi on, że zarejestrowana na Kajmanach spółka ByteDance Ltd. należy w 60 proc. do „globalnych akcjonariuszy”, w 20 proc. do założycieli, a w kolejnych 20 proc. do pracowników. W skład rady dyrektorów ByteDance wchodzi dwóch obywateli USA (Bill Ford z General Atlantic i Arthur Dantchik z SIG), jeden obywatel amerykańsko-francuski (Phillipe Laffont z Coatue), jeden obywatel Hongkongu (Nell Shen z Sequoia) i jeden obywatel Singapuru (Rubo Liang – jeden z chińskich założycieli ByteDance, będący obecnie szefem jej rady dyrektorów). Do ByteDance Ltd. należy kajmańska spółka TikTok Ltd., która kontroluje brytyjską TikTok Information Technologies UK Ltd., do której należy natomiast szereg europejskich firm. W rękach ByteDance Ltd. jest również chińska spółka Douyin. Należy do niej w 99 proc. firma Beijing Douyin Info. Services Co. Ltd., w której pozostałe 1 proc. udziałów ma chiński rząd.

ByteDance w oficjalnych komunikatach podkreśla, że „TikTok nie jest nawet dostępny w Chinach”. Pomija jednak to, że działa tam jego aplikacja Douyin pod wieloma względami podobna do TikToka, ale której algorytmy promują wśród chińskiej młodzieży głównie treści popularnonaukowe i patriotyczne zamiast „ogłupiających filmików” promowanych przez TikToka poza Chinami.

O ile ByteDance przyznaje, że 20 proc. jej akcji znajduje się w rękach jej założycieli, o tyle stara się nie nagłaśniać, że założycielami było dwóch kolegów ze studiów w Nankinie – Zhang Yiming i Rubo Liang. Zhang był prezesem do listopada 2021 r. i podejrzewano, że ustąpił ze stanowiska pod naciskiem rządu chińskiego. Siedziba spółki znajduje się w Pekinie i funkcjonuje w niej również komórka Komunistycznej Partii Chin. Pakiety akcji należące do pracowników i założycieli znajdują się w ogromnej większości w rękach Chińczyków. Nie wiadomo jednak, jaką część akcji kontrolowanych przez „międzynarodowych inwestorów” posiadają inwestorzy ChRL (choćby posiadający dwa paszporty lub działający poprzez „słupy”).

Ciężar udowodnienia związków spółki z „wrogimi mocarstwami” spadnie na amerykańskie tajne służby. One już jednak są przekonane o niebezpiecznych związkach TikToka. Wszak Christopher Wray, dyrektor FBI, przekonywał w zeszłym roku w Kongresie, że ta aplikacja stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

– Chińczycy posiadają możliwość kontrolowania algorytmu rekomendacyjnego TikToka. To pozwala im manipulować treściami i, jeśli tego chcą, prowadzić operacje pozwalające na zdobycie wpływu na ludzi – ostrzegał Wray.

Okazja biznesowa

Wygląda więc na to, że największą szansą na przetrwanie TikToka jest jego sprzedaż inwestorom niebudzącym wątpliwości amerykańskich tajnych służb. Stworzenie konsorcjum mogącego wykupić ten serwis zapowiedział już Steven Mnuchin, sekretarz skarbu USA za rządów Trumpa. Określił on TikToka jako „wspaniały biznes”. W jego opinii szkoda, by taki interes się zmarnował. Nie wiadomo jednak, czy ByteDance skusi się na jego ofertę.