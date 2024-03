WykresDnia: Inflacja bazowa w USA to problem dla Fed

Bazowa inflacja w USA w lutym przekroczyła prognozy, wraz ze wzrostem cen używanych samochodów, podróży lotniczych i odzieży, wzmacniając ostrożne podejście Rezerwy Federalnej do obniżania stóp procentowych.

Według wtorkowych danych tak zwany bazowy wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich, który nie uwzględnia kosztów żywności i energii, wzrósł od stycznia o 0,4 proc.. W stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 3,8 proc.

Ekonomiści postrzegają ten wskaźnik jako lepszy wskaźnik inflacji bazowej niż ogólny CPI. Po styczniowym odczycie raport stanowi kolejny dowód na to, że inflacja pozostaje mocna, co powstrzymuje bankierów centralnych przed zbyt wczesnym łagodzeniem polityki. Przewodniczący Fed Jerome Powell zasugerował w zeszłym tygodniu, że on i jego koledzy zbliżają się do poziomu pewności, którego potrzebują, aby rozpocząć obniżanie stóp procentowych, ale niektórzy urzędnicy wyrazili, że chcieliby najpierw zobaczyć szerszą obniżkę cen.

Bazowy CPI w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrósł w ujęciu rocznym o 4,2 proc., najwięcej od czerwca.

– Prawdopodobnie zostanie to odebrane jako powód do wstrzymania polityki na jakiś czas – powiedziała Kathy Jones, główna strateg Charlesa Schwaba w zakresie instrumentów o stałym dochodzie. – Dzięki zmienności tendencja spadkowa inflacji wydaje się wyhamowywać i Fed chciałby, aby przed obniżką stóp procentowych inflacja nadal się obniżała.

Reakcja rynku była niepewna. Traderzy początkowo skupili się na kluczowych szczegółach, które sugerowały, że inflacja może nieco złagodzić sytuację, zanim pozornie zwrócili się w stronę solidnych głównych danych liczbowych. Rentowności obligacji skarbowych wzrosły, natomiast S&P 500 otworzył się nieco wyżej.