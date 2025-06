Ten obszar statystyczny metropolii (MSA) obejmuje hrabstwa San Francisco i San Mateo (w tym północną część Doliny Krzemowej), część East Bay i część North Bay.

Aktywne oferty to domy na sprzedaż, które nie mają oczekującej sprzedaży. Są to „niesprzedane” zasoby. Całkowity zapas obejmuje natomiast aktywne oferty (niesprzedane zasoby) plus zapasy z oczekującą sprzedażą (sprzedane zasoby).

Obszar metropolitalny San Jose-Sunnyvale-Santa Clara

Aktywne oferty wzrosły o 56 proc. rok do roku w maju, do 2074 domów na sprzedaż, najwięcej w maju od wzrostu w 2019 r., według danych z realtor.com sięgających 2016 r.

W styczniu aktywne oferty spadły o 37 proc. w porównaniu ze styczniem 2019 r. Teraz są łeb w łeb, mimo że również wzrosły w 2019 r.

W 2018 r. Fed podwyższał stopy procentowe, a średnia 30-letnia stała stopa procentowa kredytu hipotecznego wzrosła do 5 proc. do listopada 2018 r., a sprzedaż domów utknęła w martwym punkcie, a zapasy narastały w drugiej połowie 2018 r. (brązowa linia) i w połowie 2019 r. (przerywana fioletowa linia), w którym to czasie stopy procentowe kredytów hipotecznych spadły: