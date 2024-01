Rekord zatrudnienia w Niemczech: prawie 46 mln osób

W 2023 r. średniorocznie zatrudnionych było około 45,9 mln osób, których miejsce zatrudnienia znajdowało się w Niemczech. To najwyższy poziom od zjednoczenia Niemiec w 1990 r. Według pierwszego szacunku Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) przeciętna liczba pracujących w 2023 r. wzrosła o 333 tys. (+0,7 proc.) w stosunku do roku poprzedniego. Liczba osób zatrudnionych osiągnęła zatem nowy rekord w historii. Dzieje się tak po tym, jak liczba zatrudnionych w 2022 r. przekroczyła poprzedni rekord ustanowiony w 2019 r. (45,3 mln) o 320 tys., czyli 0,7 proc.. W 2020 roku kryzys Covid-19 położył kres trwającej 14 lat tendencji wzrostowej zatrudnienia i zmniejszył liczbę zatrudnionych o 361 tys. (-0,8 proc.). W trakcie procesu nadrabiania zaległości po pandemii zatrudnienie początkowo wzrosło w 2021 r. jedynie nieznacznie, o 69 000 osób (+0,2 proc.), ale w 2022 r. gwałtownie wzrosło, zatrudniając dodatkowe 612 000 osób (+1,4 proc.).

Imigracja zagranicznej siły roboczej była jedną z przyczyn wzrostu zatrudnienia w 2023 r. Ponadto odnotowano wyższy współczynnik aktywności zawodowej ludności krajowej. Te dwa wkłady we wzrost z nawiązką zrównoważyły ​​hamujący wpływ zmian demograficznych na rynku pracy, który, jak się oczekuje, w średnim okresie doprowadzi do znacznego spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym.

Dziewięciu na dziesięciu dodatkowych pracowników znalazło pracę w sektorach usług, które w 2023 r. odnotowały łączny wzrost zatrudnienia o 295 000 osób, czyli 0,9 proc., co oznacza, że ​​zatrudnionych jest około 34,6 mln osób. Największy bezwzględny wzrost odnotowano tutaj w usługach publicznych, oświacie, służbie zdrowia, gdzie zatrudnienie znalazło dodatkowe 116 tys. osób, czyli +1,0 proc. Liczba osób zatrudnionych w tej branży również znacząco wzrosła w latach pandemii 2020 i 2021, a w 2022 r. wzrosła o dodatkowe 191 000 pracowników (+1,6 proc.). Drugie co do wielkości bezwzględne zanotowano sektory handlu, transportu, zakwaterowania i usług gastronomicznych wzrost, przy zatrudnieniu dodatkowych 87 000 osób (+0,9 proc.). W czasie pandemii zatrudnienie w tym sektorze znacząco spadło. Pomimo znacznego wzrostu o 176 000 osób (+1,8 proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim, w 2023 r. w sektorze tym nadal odnotowano spadek o 64 000 osób (-0,6 proc.) w porównaniu z poziomem sprzed kryzysu w 2019 r. W usługach dla biznesu, do których zalicza się działalność agencji pracy tymczasowej, zatrudnienie w 2023 roku wzrosło o 47 tys. osób (+0,8 proc.). Wzrost liczby osób zatrudnionych w branży informacyjno-komunikacyjnej wyniósł 39 tys., tj. 2,6 proc., a zatem wyniósł znacznie powyżej średniej.

Poza sektorem usług wzrost zatrudnienia był znacznie mniejszy. W przemyśle (z wyłączeniem budownictwa) liczba pracujących wzrosła jedynie nieznacznie – o 25 tys. (+0,3 proc.) w 2023 r. do ok. 8,1 mln. Przy niewielkim wzroście o 35 000 osób (+0,4 proc.), który odnotowano również w roku poprzednim, zatrudnienie w tym sektorze nadal utrzymuje się znacznie poniżej poziomu sprzed kryzysu. Pozytywny wkład ponownie przyniosło budownictwo, które odnotowało wzrost zatrudnienia o 15 000 osób (+0,6 proc.) do około 2,6 miliona. Świadczy to o tym, że dobra sytuacja w branży budowlanej utrzymała się aż do 2023 roku. W budownictwie w 2023 roku pracowało 5,8 proc. ogółu zatrudnionych. Z wyjątkiem 2015 roku zatrudnienie w tym sektorze rośnie konsekwentnie od 2009 roku, a ostatnio przekroczyło poziom z 2019 roku o 97 tys. osób, tj. o 3,8 proc.