Czytaj więcej Gospodarka światowa #WykresDnia: Gdyby Niemcy przestały handlować z Chinami… Nagłe wstrzymanie handlu z Chinami spowodowałoby w krótkim okresie skurczenie się niemieckiej gospodarki o 5 proc. Spadek jest porównywalny do tego, jaki nastąpił po kryzysie finansowym czy kryzysie związanym z Covid-19.

Robin Brooks, główny ekonomista Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF), ocenił na X wzrost niemieckiego eksportu do tych krajów. – Według kirgiskich danych dotyczących importu z Niemiec mniej więcej połowa niemieckiego eksportu do Kirgistanu nigdy nie trafia do (stolicy) Biszkeku. Zatem Kirgistan jest właśnie tym, co jest zapisane na fakturze. Rzeczy nigdy tam nie trafiają. Trafiają do Rosji. Niemiecki eksport do „Kirgistan” musi się skończyć – napisał. W innym poście Brooks podkreślił, że niemiecki eksport do Kazachstanu gwałtownie wzrósł w październiku: „Niemiecki eksport do Kazachstanu gwałtownie wzrósł w październiku i powrócił do swoich najwyższych wartości zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę. Niemiecki eksport gwałtownie wzrósł od marca 2022 r. (miesiąca, w którym zaczęła się wojna), co sprawia, że ​​prawdopodobne jest, że towary te kierowane są do Rosji, a Kazachstan jest jedynie pośrednikiem. To musi się skończyć…”

Brooks podkreślił, że we wrześniu niemiecki eksport samochodów i części wzrósł o 5500 proc. do Kirgistanu, 720 proc. do Kazachstanu, 450 proc. do Armenii i 340 proc. do Gruzji.

Brooks zauważył również, że niemiecki eksport do Azji Środkowej wzrósł zaraz po wojnie rosyjsko-ukraińskiej i utrzymywał się na wysokim poziomie. „Nie trzeba być naukowcem zajmującym się rakietami, żeby wiedzieć, że to wszystko zmierza do Rosji. To nie jest tak, że Kirgistan nagle przeżywa ogromny boom. To wyraźnie nie leży w interesie Niemiec. Daje Putinowi dostęp do zachodniej technologii. Żaden krótkoterminowy zysk nie jest tyle wart.”

Velina Tchakarova, strateg geopolityczny, założycielka firmy doradztwa geopolitycznego FACE, nawiązując do postu Brooksa, powiedziała: „Indyjski eksport paliw i produktów naftowych do Niemiec wzrósł o 1127 proc., z 37 mln euro w okresie styczeń–lipiec 2022 r. do 451 mln euro w tym samym okresie 2023 r. Niemcy kupili je po wyższej cenie w Indiach i w wielu przypadkach zostały wyprodukowane z rosyjskich surowców.”

Graham Timmins, wykładowca polityki międzynarodowej na brytyjskim uniwersytecie w Birmingham, udostępnił post Brooksa i napisał: „Niemcy bardziej niż jakiekolwiek inne państwo były odpowiedzialne za promowanie strategicznego partnerstwa UE z Rosją, a interesy niemieckich korporacji prawdopodobnie w największym stopniu podważyły To wygląda podobnie, jeśli chodzi o stosowanie sankcji UE wobec Rosji obecnie.”