Wstępne dane wskazują również, że we wrześniu najwyższą inflację HICP (czyli liczoną według koszyka Eurostatu) miała Słowacja. Wyniosła ona 8,9 proc. Najwolniejszy wzrost cen odnotowano w Belgii. Sięgał on tylko 0,7 proc. W Niderlandach ceny konsumpcyjne spadły natomiast o 0,3 proc. rok do roku. Jak duża była inflacja HICP w największych gospodarkach strefy euro? W Niemczech wyniosła ona 4,3 proc., we Francji 5,6 proc., we Włoszech 5,7 proc., a w Hiszpanii 3,2 proc.

Inflacja bazowa HICP, czyli nie obejmująca cen żywności, paliw i energii zeszła w strefie euro z 5,3 proc. w sierpniu do 4,5 proc. we wrześniu, podczas gdy średnio oczekiwano jej hamowania do 4,8 proc. Żywność, alkohole i wyroby tytoniowe zdrożały we wrześniu o 8,8 proc., usługi o 4,7 proc., a energia staniała o 4,7 proc.

Te dane nie powinny mocno wpłynąć na politykę Europejskiego Banku Centralnego. EBC 14 września podniósł swoją główną stopę procentową o 25 pb., do 4,5 proc. Była to jej dziesiąta podwyżka z rzędu. Christine Lagarde, szefowa EBC, zasugerowała jednak wówczas, że główna stopa pozostanie na takim poziomie przez dłuższy czas.