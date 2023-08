Niemcy: stopa bezrobocia najwyższa od maja 2021 r.

Czwartek i zarazem ostatni dzień sierpnia, nie przynosi konkretnych wskazań na rynku - dolar wypada mieszanie po tym, jak w środę stracił po publikacji słabszych danych ADP z rynku pracy za sierpień i gorszej rewizji danych PKB za II kwartał - po rozczarowaniu danymi o zaufaniu konsumentów, oraz wskaźniku JOLTS, podbiły one oczekiwania, co do tego, że FED wstrzyma się z podwyżką stóp na jesieni. Niemniej jeszcze wczoraj wieczorem amerykańska waluta odrobiła część strat.