WykresDnia: Rynek: w tym roku Fed nie zmieni już stóp?

Podczas ostatniego posiedzenia FOMC w dniach 25-26 lipca 2023 roku Fed podniósł docelową stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 5,25-5,50%, wznawiając rozpoczętą w marcu 2022 roku agresywną kampanię podwyżek stóp w celu walki z rosnącą inflacją, ale trochę wytchnienia podczas czerwcowego spotkania.

Fed zasygnalizował również, że w tym roku może nadal podnosić stopy procentowe co najmniej jeszcze raz, ponieważ większość urzędników uważa to za konieczne, aby z czasem obniżyć inflację do celu 2%. Jednak prezes Fed Powell stwierdził, że decyzja podjęta na wrześniowym posiedzeniu będzie zależała od napływających danych.

Kolejne posiedzenie FOMC odbędzie się w dniach 19-20 września. Oczekiwania rynku co do wrześniowego posiedzenia są mieszane. Niektórzy analitycy uważają, że Fed będzie kontynuował podwyżki referencyjnych stóp procentowych po „jastrzębiej pauzie” w czerwcu, twierdząc, że chociaż inflacja się zmniejszyła, nadal budzi niepokój. Inni uważają, że Fed może wstrzymać się i zobaczyć, co stan gospodarki jest taki, biorąc pod uwagę ryzyko upadłości banków, chłodną giełdę i niestabilność gospodarczą na świecie. Ogólnie rzecz biorąc, panuje zgoda co do tego, że Fed nałoży jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych przed końcem roku. Podczas konferencji prasowej przewodniczący Jerome Powell powiedział, że inflacja nieco spadła od połowy ubiegłego roku, ale osiągnięcie celu Fed na poziomie 2 proc. „ma jeszcze długą drogę do przebycia”. Mimo to wydawało się, że pozostawił miejsce na potencjalne utrzymanie stóp procentowych na stałym poziomie na następnym posiedzeniu Fed we wrześniu.