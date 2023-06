Ceny nieruchomości mieszkaniowych (wskaźnik cen domów) w Niemczech spadły średnio o 6,8 proc. w I kwartale 2023 r. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Jak podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), był to najostrzejszy spadek cen nieruchomości mieszkaniowych w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego od początku szeregu czasowego w 2000 r. W porównaniu z IV kwartałem 2022 r. nieruchomości w I kwartale 2023 roku było średnio o 3,1 proc. tańsze. Decydujące dla spadku cen skupu będzie prawdopodobnie niższy popyt na skutek wyższych kosztów finansowania oraz utrzymującej się wysokiej inflacji.

Zarówno w miastach, jak i na wsi odnotowano znaczne spadki cen, przy czym silniejsze były one w miastach niż na wsi. Największe spadki cen w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego odnotowano w siedmiu największych miastach (Berlin, Hamburg, Monachium, Kolonia, Frankfurt nad Menem, Stuttgart i Düsseldorf). Tu ceny domów jedno- i dwurodzinnych spadły o 10,4 proc., a za mieszkania trzeba było zapłacić o 6,4 proc. mniej. W dzielnicach miejskich domy jednorodzinne i bliźniacze również były wyraźnie tańsze – o 9,7 proc., a mieszkania własnościowe o 5,7 proc. – niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Ale spadki cen były zauważalne także w słabo zaludnionych gminach wiejskich: domy jedno- i dwurodzinne były o 7,8 proc. tańsze niż w I kwartale 2022 r., mieszkania własnościowe kosztowały o 5,3 proc. mniej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Wraz z obecną publikacją dynamika zmian dla IV kwartału 2022 r. w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego dla ogólnopolskiego indeksu cen mieszkań została zrewidowana w górę o 0,2 pp (wartość wstępna: -3,6 proc. w stosunku do analogicznego kwartału rok wcześniej, zrewidowana wartość: -3,4 proc.). Tempo zmian IV kwartału 2022 roku w stosunku do III kwartału 2022 roku zostało zrewidowane w górę o 0,1 pp (wartość wstępna: -5,0 proc., wartość zrewidowana: -4,9 proc.).