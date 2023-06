Lira turecka ustanowiła w poniedziałek nowy rekord słabości wobec dolara. W ciągu sesji płacono 21,2 liry za 1 USD, czyli o 13 proc. więcej niż na początku roku i o 28 proc. więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Przez ostatni miesiąc turecka waluta straciła około 8 proc. wobec amerykańskiej. Rynek reagował w ten sposób m.in. na to, że prezydent Recep Erdogan zdołał w niedawnych wyborach zapewnić sobie reelekcję na kolejne pięć lat.

Znaczna większość analityków prognozuje dalsze osłabienie tureckiej waluty w nadchodzących miesiącach. Mediana projekcji zebranych przez agencję wskazuje, że na koniec trzeciego kwartału 1 USD może kosztować 21,52 liry, na koniec roku 21,78 liry, a na koniec pierwszego kwartału 2024 r. 22 liry. Najbardziej optymistyczną dla tureckiej waluty prognozę mają analitycy Mizuho Banku, którzy spodziewają się, że na koniec roku za 1 dolara będzie płaciło się 20 lir, a na koniec marca 2021 r. 19,5 liry. Najbardziej "niedźwiedzią" projekcję dla liry opracowali natomiast analitycy Standard Chartered. Spodziewają się oni, że na koniec roku notowania tej waluty będą wynosiły 28 lir za 1 USD, a do końca marca dojdą do 30 lir za 1 USD. Te prognozy były jednak tworzone jeszcze zanim Erdogan mianował Mehmeta Simseka na nowego ministra finansów i dał inwestorom nadzieję na częściowy powrót do ekonomicznej stabilności i racjonalności.

Simsek był już ministrem finansów w latach 2009-2015 i wicepremierem w latach 2015-2018. Uznawano go wówczas za technokratę przyjaznego środowiskom biznesowym. - Simsek tworzący nową ekipę w kluczowym resorcie gospodarczym oznacza, że będzie silniejsza kontrola nad polityką ekonomiczną. Gospodarka turecka zyskała szansę na wycofanie się znad przepaści - twierdzi Timothy Ash, strateg z firmy BlueBay Asset Management.

"Wierzymy, że wybór Mehmeta Simseka, na nowego ministra finansów i skarbu zwiększa prawdopodobieństwo tego, że polityka pieniężna podąży w stronę większej ortodoksji" - piszą natomiast analitycy Goldman Sachs. Mimo to, uważają oni, że lira może jeszcze się osłabić wobec dolara. Prognozują oni, że jej notowania mogą w ciągu trzech miesięcy dojść do 23 lir za 1 USD, w ciągu pół roku do 25 lir, a w ciągu 12 miesięcy do 28 lir.

Obecnie główna stopa procentowa Banku Centralnego Republiki Turcji wynosi 8,5 proc. Jest ona więc o wiele niższa od inflacji. W poniedziałek opublikowano dane mówiące, że inflacja konsumencka w Turcji wyhamowała z 43,7 proc. w kwietniu do 39,6 proc. w maju i była nieco wyższa od prognoz. W szczycie z października wynosiła ona jednak 85,5 proc., a od tego momentu spadała przez siedem miesięcy z rzędu. Erodgan obiecał, że stanie się ona jednocyfrowa.