Europejski Bank Centralny dokonał w czwartek takiej podwyżki stóp procentowych, jaką zapowiedział – o 50 pkt baz. Główna stopa wzrosła do 3,5 proc., a depozytowa do 3 proc. Część analityków liczyła wcześniej na to, że EBC dokona w czwartek mniejszej podwyżki stóp lub nawet się z nią wstrzyma ze względu na silne napięcia w globalnym i europejskim sektorze bankowym. EBC uznał jednak, że walka z inflacją wciąż jest priorytetem. Czwartkowa podwyżka została jednak uznana za „gołębią”, gdyż w komunikacie Rady Prezesów EBC nie było żadnych wzmianek dotyczących stóp procentowych w nadchodzących miesiącach.

Reklama

Priorytety Lagarde

– Inflacja będzie zbyt długo zbyt wysoka – powiedziała Christine Lagarde, prezes EBC na czwartkowej konferencji prasowej. Powiedziała również, że ostatnia decyzja EBC o podwyżce stóp została podjęta „bardzo dużą większością”. Lagarde zapowiedziała, że EBC nie będzie przerywał walki z inflacją.

Ekonomiści tej instytucji obniżyli jednak prognozy dla inflacji. Spodziewają się obecnie, że wzrost cen w 2023 r. wyniesie 5,3 proc., podczas gdy wcześniej prognozowali 6,3 proc. Projekcja na 2024 r. została obniżona z 3,4 proc. do 2,9 proc., a na 2025 r. z 2,3 proc. do 2,1 proc. Lagarde zwróciła uwagę, że prognozy te powstały jeszcze przed ujawnieniem się napięć w sektorze bankowym, które mogą przyczynić się do jej dalszego hamowania.

W komunikacie Rady Prezesów podkreślono, że europejski system bankowy jest „silny”, ale w razie potrzeby EBC może mu zapewnić wsparcie płynnościowe. Lagarde podkreśliła, że banki są obecnie w o wiele lepszej sytuacji niż w 2008 r., a w razie potrzeby EBC dysponuje zestawem narzędzi pomocowych, które wielokrotnie sprawdzały się w przeszłości.

Reklama

– Czy to podczas kryzysu finansowego, kryzysu w strefie eur, czy w czasie pandemii, EBC zawsze był, by pomagać. „Robić wszystko, co potrzebne”. Jednakże wielką różnicą pomiędzy obecną sytuacją a tą sprzed 15 lat jest to, że teraz istnieje poważny problem z inflacją. EBC nie może wrócić do swojej roli „strażaka”, w czasie gdy musi walczyć z inflacją – twierdzi Carsten Brzeski, ekonomista ING.

Szwajcarski pakiet

EBC zdecydował się na podwyżkę stóp, taką jak wcześniej sygnalizował, m.in. gdyż w czwartek zmalały obawy inwestorów o kondycję europejskich pożyczkodawców. Bank Credit Suisse ogłosił, że dostanie 50 mld franków pożyczki ze Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB ). W swoim komunikacie podkreślił, że ma ona „prewencyjnie wzmocnić jego płynność”. „Credit Suisse spełnia wymagania kapitałowe i płynnościowe nałożone na banki systemowo ważne” – mówił natomiast komunikat SNB. Pożyczka „prewencyjnie wzmacniająca płynność” ma za zadanie uspokoić inwestorów po tym, jak w trakcie środowej sesji akcje Credit Suisse straciły 24 proc. Środowa przecena była reakcją na deklarację Saudi National Banku (największego udziałowca Credit Suisse), że nie ma on zamiaru zwiększać swoich inwestycji w tym szwajcarskim banku.

W czwartek rano również Saudi National Bank próbował uspokajać inwestorów. – Jeśli przyjrzymy się nawet temu, co powiedział SNB o współczynnikach kapitałowych Credit Suisse, to oni są solidni, a wszystko jest w porządku. Myślę, że nie potrzebują więcej kapitału – stwierdził w rozmowie z CNBC Ammar Al Khudairy, przewodniczący Rady Dyrektorów Saudi National Banku.

Akcje Credit Suisse zyskiwały podczas czwartkowej sesji nawet 40 proc. Tymczasem większość europejskich indeksów giełdowych balansowała w czwartek pomiędzy niewielkimi zwyżkami a umiarkowanymi spadkami. Duże odbicie na rynkach się nie zmaterializowały.

Kłopoty banków dawały o sobie wciąż znać za oceanem. Akcje First Republic Banku traciły ponad 30 proc. w pierwszych godzinach sesji. Impulsem do ich wyprzedaży były doniesienia Bloomberga, że bank ten szuka dla siebie kupca.