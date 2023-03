S&P 500 wzrósł o 0,16 proc. do 3977,53. Dow Jones Industrial Average zyskał 0,6 proc. do poziomu 32 432,08. Nasdaq Composite spadł o 0,47 proc. do 11 768,84. Indeks banków S&P 500 zyskał ponad 3 proc. Również akcje azjatyckie rosły na ogół we wtorek, ponieważ inwestorzy odczuli ulgę w związku z planowanym przejęciem upadłego Silicon Valley Bank. Japoński benchmark Nikkei 225 stracił 0,1 proc. do 27 456,98, australijski S&P/ASX 200 podskoczył o 1,1 proc. do 7 036,20, Kospi z Korei Południowej wzrósł o 0,4 proc. do 2 419,43, Hang Seng w Hongkongu wzrósł o prawie 0,4 proc. do 19 644,68, podczas gdy Shanghai Composite o mniej niż 0,1 proc. do 3 249,39.

– Akcje azjatyckie były we wtorek na plusie, niesione głównie przez wyższe główne indeksy w poprzedniej sesji. Ustępujące obawy związane z kryzysem bankowym i gwałtownymi wzrostami cen ropy doprowadziły do ​​solidnych przepływów ryzykownych aktywów – napisał w raporcie Anderson Alves z ActivTrades.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Inwestorzy spokojniejsi o banki Doniesienia o możliwym większym wsparciu płynnościowym Fedu dla amerykańskich banków oraz o przejęciu depozytów i części aktywów SVB przyczyniły się do poprawy nastrojów na giełdach.

Amerykańska Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) poinformowała w niedzielę, że firma First Citizens zgodziła się na zakup depozytów i pożyczek SVB. First Citizens z Północnej Karoliny przejmie aktywa SVB o wartości 110 miliardów dolarów, depozyty o wartości 56 miliardów dolarów i pożyczki o wartości 72 miliardów dolarów. FDIC zachowa około 90 miliardów dolarów w papierach wartościowych.

Ogłoszenie transakcji SVB złagodziło obawy związane z rozprzestrzenianiem się światowego kryzysu bankowego. Wytchnienie dla inwestorów dała również informacja prasowa Bloomberga z soboty, że władze USA rozważają rozszerzenie awaryjnego instrumentu pożyczkowego w celu wsparcia banków. Upadek Silicon Valley Bank i Signature Bank na początku tego miesiąca wywołał kryzys bankowy.

Transakcja była „ważna” dla First Citizens, powiedział inwestorom dyrektor generalny Frank Holding podczas poniedziałkowej telekonferencji. – Uważamy, że ta transakcja jest świetnym rozwiązaniem dla deponentów.

Pożyczkodawca z Raleigh w Północnej Karolinie sfinalizował 21 takich transakcji wspieranych przez rząd, w tym 14 od 2009 r., kiedy CEO Holding został prezesem.

Fundusz FDIC nie pobiera pieniędzy amerykańskich podatników i zamiast tego jest uzupełniany przez opłatę nakładaną na banki członkowskie.

– Sprzedaż SVB przez FDIC pomaga biznesowi w branży bankowej toczyć się jak zwykle – napisał w notatce zespół analityków Wells Fargo kierowany przez Mike'a Mayo.

First Citizens nie zapłaci gotówką z góry za transakcję. Zamiast tego powiedział, że przyznał FDIC prawa do wzrostu wartości swoich akcji, które mogą być warte nawet 500 milionów dolarów – ułamek tego, co był wart Silicon Valley Bank, zanim upadł.

FDIC będzie mógł skorzystać z tych praw między 27 marca a 14 kwietnia. To, ile otrzyma gotówki, będzie zależało od wartości akcji First Citizens.

