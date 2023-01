W raporcie Neuki mogliście państwo przeczytać, że przychody segmentu badań klinicznych w grupie wyniosły w pierwszych trzech kwartałach 2022 136,2 mln zł, co stanowi wzrost o 45 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jak to interpretować? Jakie możliwości rozwoju na tym rynku, kształtowanym głównie przez trendy globalne, mają podmioty znad Wisły?