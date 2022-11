Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę w przemyśle strefy euro wzrósł z 46,4 pkt w październiku do 47,3 pkt w listopadzie, podczas gdy prognozowano jego spadek do 46 pkt. PMI dla branży usługowej pozostał na poziomie 48,6 pkt. Oczekiwano jego spadku do 48 pkt. Obie branże są jednak w recesji (co sugeruje każdy odczyt poniżej 50 pkt).