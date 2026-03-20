Powiało chłodem z danych za luty z polskiej gospodarki

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki determinują obserwowaną dynamikę wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw?

Czym jest spowodowany spadek dynamiki zatrudnienia i jakie są jego konsekwencje?

Jakie trendy charakteryzują produkcję przemysłową oraz ceny producentów i co na nie wpływa?

Które elementy wpłynęły na wyniki sektora budownictwa i jakie są jego krótkoterminowe oraz długoterminowe perspektywy?

Jakie zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne mogą oddziaływać na polską gospodarkę oraz jakie zależności występują między jej sektorami?

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw urosło w lutym o 6,1 proc. r/r. To mniej od średniej prognoz ekonomistów dla „Parkietu” (6,6 proc.), i taki sam wynik jak w styczniu (6,1 proc.). Są to też wyniki najniższe od pięciu lat. Gdyby nie proinflacyjne skutki konfliktu w Zatoce Perskiej, takie dane stanowiłyby argument za obniżką stóp procentowych w kwietniu.

Roczna dynamika wynagrodzeń już czwarty rok jest w stopniowym trendzie spadkowym. Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, w kolejnych miesiącach można się spodziewać spadku tempa wzrostu płac poniżej 6 proc.

Flauta w płacach

Obniżeniu dynamiki wynagrodzeń sprzyja kilka elementów. Po pierwsze: niewielkie podwyżki płacy minimalnej. W tym roku urosła ona tylko o 3 proc., najmniej od dwudziestu lat. O tyle samo w górę poszła kwota bazowa dla wynagrodzeń nauczycieli i pracowników państwowej sfery budżetowej. Wprawdzie akurat płace w budżetówce nie liczą się do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (czyli w firmach zatrudniających minimum 10 pracowników), niemniej tak niewielka skala podwyżek oznacza, że z tej sfery nie płynie presja płacowa dla całego rynku.