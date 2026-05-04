Maklerska karuzela pędzi jak szalona. Kolejni eksperci zmieniają pracodawców. Nowy miesiąc przynosi nowe informacje. Według naszych ustaleń nowego pracodawcę znalazł Piotr Gawron. Z naszych informacji wynika, że dołączył on do zespołu BM Citi Handlowy. Informację tę potwierdziła nam sama firma.

Reklama Reklama

„Piotr wzmocni nasz zespół maklerski Klientów Instytucjonalnych w związku z planami rozwoju tej części biznesu” - mówi Tomasz Ossig, dyrektor Biura Maklerskiego Citi Handlowy.

Piotr Gawron jeszcze do niedawna był związany z grupą mBanku. W firmie pracował od 2014 r. Pełnił tam ostatnio funkcję szefa maklerów instytucjonalnych. Jego rozstanie z mBanku było jednym z większych zaskoczeń w ostatnich miesięcy w branży maklerskiej. Informacja ta gruchnęła w marcu, a oprócz Gawrona z firmą rozstał się w tym samym czasie Piotr Rusiecki zastępca dyrektora ds. sprzedaży instytucjonalnej oraz rynków kapitałowych w BM mBanku, a także osoba z działu compliance.

Nowy miesiąc to także nowe otwarcie zawodowe dla Tomasza Jakubca oraz Pawła Tofila. Ten pierwszy rozpoczął pracę w BM Pekao przechodząc z DM BOŚ. Tofil z kolei zamienił BM Pekao na BM PKO BP. O wszystkich tych informacjach można było przeczytać na naszych łamach. Rynek czeka jeszcze na oficjalne potwierdzenie transferu Marcina Borciuch z BM PKO BP do BM Pekao.