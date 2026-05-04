Sytuacja na giełdach w ostatnim czasie zaczęła się komplikować. Indeks WIG ma za sobą dwa spadkowe tygodnie. Najpierw stracił ponad 3,3 proc., a w ostatnim tygodniu spadł o 1,6 proc.

Chociaż wyceny giełdowe są niższe, to eksperci nadal ostrożnie podchodzą do krótkoterminowych perspektyw rynkowych – wynika z najnowszego odczytu Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP). Dotyczy to zresztą nie tylko rynku polskiego, ale także i amerykańskiego.

To jeszcze nie czas, by kupować akcje

W przypadku polskiego rynku już dwa ostatnie odczyty INP wskazywały na brak wiary we wzrosty giełdowe w krótkim okresie. Tydzień temu INP osiągnął poziom 45,4 pkt. W najnowszym odczycie nie tylko nie widać poprawy nastrojów. Nastawienie analityków, zarządzających i maklerów, którzy biorą udział w ankiecie jest jeszcze ostrożniejsze. Najnowszy INP wypadł na poziomie 44,8 pkt. – To jeszcze nie jest czas na kupowanie akcji szczególnie, jeśli ktoś patrzy na rynek przez pryzmat krótkiego terminu – wskazuje jeden z ankietowanych.

– Co prawda nie ma paniki rynkowej, ale nadal mamy do czynienia z podwyższonymi cenami ropy naftowej. To pokazuje, że sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jeszcze wpływa na rynki – argumentuje kolejny z ankietowanych.

Foto: GG Parkiet

Nieco siadły także nastroje ekspertów w perspektywie długoterminowej. Dobra wiadomość jest jednak taka, że nadal przeważają optymiści. Najnowszy długoterminowy INP dla Polski ukształtował się na poziomie 54,8 pkt. Warto zwrócić jednak też uwagę, że jest to najniższa wartość od początku publikacji INP.

Foto: GG Parkiet

Obawy o Wall Street

Tradycją jest zaś to, że podobne tendencje, co w przypadku polskiego rynku widać także w odniesieniu do rynku amerykańskiego.

Krótkoterminowy INP dla Wall Street również utrzymuje się poniżej poziomu 50 pkt. Jego najnowsza wartość to 45,6 pkt. Widać więc jedynie lekką poprawę w stosunku do wartości z ubiegłego tygodnia (44,9 pkt.). – Sezon wynikowy trwa, ale ciężko uznać, żeby było to jakiś znaczący impuls do nowej fali zwyżki. Geopolityka i pytania o przyszłość polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych na razie górują nad innymi czynnikami – wskazuje jeden z ankietowanych.

Foto: GG Parkiet

Długoterminowy INP dla Wall Street nadal natomiast utrzymuje się powyżej 50 pkt, chociaż przewaga optymistów jest już tylko niewielka. Najnowszy odczyt wypadł na poziomie 52,2 pkt. Tydzień temu długoterminowy INP dla Wall Street wynosił 56,3 pkt.

Foto: GG Parkiet

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.