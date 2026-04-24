Sprzedaż detaliczna podkręcona przez jednorazowe czynniki

W szczegółach, względem marca 2025 r., najmocniej urosła sprzedaż w kategorii paliw, o 16,2 proc. r/r i o 19 proc. w porównaniu z lutym. To jedne z największych wzrostów od pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę. Takie wyniki sugerują, że w marcu kupowaliśmy sporo paliwa na zapas, w związku z blokadą Cieśniny Ormuz i wzrostem cen ropy. Co warto podkreślić, to wzrosty w ujęciu cen stałych, czyli o tyle więcej paliw niż rok i miesiąc temu kupiliśmy. Nie można więc skali tych wzrostów tłumaczyć wyższymi cenami. W ujęciu cen bieżących, czyli z uwzględnieniem tego o ile więcej zapłaciliśmy za zakupione paliwo, wzrosty były jeszcze okazalsze, o ponad 25 proc. r/r i 32,5 proc. m/m.