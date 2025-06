Prezydent Karol Nawrocki. PKW opublikowała kompletne wyniki wyborów

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej opublikowane zostały dane ze 100 proc. komisji wyborczych w Polsce. Wynika z nich, że Karol Nawrocki, „obywatelski” kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, uzyskał 10 606 628 głosów (50,89 proc.). Na Rafała Trzaskowskiego, wystawionego przez Koalicję Obywatelską, zagłosowało 10 237 177 osób (49,11 proc.). Różnica między kandydatami wyniosła 369 451 głosów.

Ogłoszone o godz. 21.00 wyniki badania exit poll ośrodka Ipsos wskazywały na małą różnicę między kandydatami – Rafał Trzaskowski miał tam 50,3 proc. poparcia, a Karol Nawrocki – 49,7 proc. Zwrot przyniosły pierwsze wyniki late poll, ogłoszone po godz. 23.00 po zebraniu danych z 50 proc. losowo wybranych obwodów głosowania, w których Ipsos prowadził badanie. Wówczas na prowadzenie wyszedł obecny prezes IPN (50,7 proc. do 49,3 proc.).

Przewaga ta jeszcze powiększyła się w drugim late poll, którego wyniki poznaliśmy po godz. 1.00 w nocy. W nim Nawrocki miał już 51 proc., przy czym błąd statystyczny w tym badaniu, według Ipsos, wynosił tylko 0,5 pkt proc. dla każdego kandydata.

Wybory prezydenckie. Jak Karol Nawrocki wypadł w porównaniu z Andrzejem Dudą

Pięć lat temu Andrzej Duda po raz drugi został prezydentem, po tym gdy uzyskał w drugiej turze ponad 10,4 mln głosów (51,03 proc.). Rafała Trzaskowskiego wskazało wówczas w ponownym głosowaniu nieco ponad 10 mln wyborców (48,97 proc.). W porównaniu do 2020 roku Trzaskowski zdobył minimalnie większą liczbę głosów (wówczas głosowało na niego 10 018 263 Polaków), ale nie wystarczyło to do zdobycia prezydentury.