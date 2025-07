Przedsiębiorcy boją się wyższych ceł Trumpa

Pesymizm i ostrożność, ale bez gwałtownych działań – takie wnioski płyną z badania małych, średnich i dużych polskich firm przeprowadzonego przez koncern EY, który chciał sprawdzić, jak rodzime przedsiębiorstwa będą reagować na nową politykę celną USA. „Parkiet” publikuje wyniki jako pierwszy.

Donald Trump w sobotę 12 lipca, mimo trwających rozmów z Unią Europejską, poinformował o podwyższeniu od sierpnia ceł dla UE do 30 proc. Do tego dochodzą jeszcze cła sektorowe sięgające 50 proc., a taryfy na lekarstwa mogą dojść nawet do 200 proc.