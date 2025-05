Deficyt w budżecie szybko rośnie. To już ponad 91,4 mld zł

W okresie styczeń–kwiecień 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 176,4 mld zł i były niższe o ok. 37,7 mld zł, czyli 17,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w komunikacie.

Ile wpływów z podatków do budżetu państwa

Dochody podatkowe wyniosły 157,9 mld zł i były niższe o 18,5 proc. rok roku. Największy wpływ na ten spadek ma pozycja dochody z PIT, które wyniosły minus 22,7 mld zł, czyli o 47,7 mld zł mniej niż rok wcześniej.

Słabsze niż rok wcześniej są też dochody z CIT – spadek o 3 proc. (i wyniosły 34 mld zł). Wpływy za akcyzy delikatnie wzrosły – o 0,4 proc. (27,5 mld zł), a z VAT są wyraźnie wyższe niż rok temu – o 11,9 proc. (111,8 mld zł).

Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie PIT i CIT do wykonania z 2024 r. należy pamiętać, że od 2025 r. w życie weszła reforma finansowania samorządów – podkreśla resort finansów komunikacie. Gdyby nie to, dochody z PIT byłyby obecnie o ok. 17 proc. wyższe niż rok temu, a z CIT – o 4 proc. wyższe.