Prezes IMC: zakończenie wojny miałoby mocny, pozytywny wpływ na spółkę

Jaki ma to wpływ na wasz biznes?

Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych na polach IMC prawie nie doszło do wymarznięcia pszenicy ozimej. Zima i wczesna wiosna charakteryzowały się niskimi opadami, co budziło obawy o wystarczającą wilgotność gleby. Z kolei maj był nietypowo zimny i deszczowy. Natomiast pierwsza połowa czerwca charakteryzowała się zwiększonymi opadami, ale także wyższymi temperaturami, które sprzyjały sezonowi wegetacyjnemu. Przed nami żniwa pszenicy, które rozpoczną się w drugiej połowie lipca. Spodziewamy się dobrych zbiorów z plonami zbliżonymi do poprzedniego rekordu.

Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kukurydzę i słonecznik?

Jest zbyt wcześnie, aby podać konkretne parametry związane z tymi plonami. Zakładamy jednak, że wydajność w zakresie kukurydzy będzie lepsza niż rok temu i spodziewamy się podobnych wartości dla słonecznika.

Biorąc pod uwagę planowaną wydajność, spodziewamy się, że produkcja będzie nieco wyższa niż w ubiegłym roku, ale wielkość sprzedaży niższa ze względu na fakt, że w minionym roku sprzedawaliśmy również zapasy zgromadzone z poprzednich okresów. Obecnie rynek jest stabilny i takie zjawiska (nagromadzenie zapasów) nie mają miejsca.

Jak kształtują się ceny zbóż i nasion oleistych?

Widzimy znaczną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim. W I kwartale średnia cena za tonę sprzedanej pszenicy była o 6 proc. wyższa, kukurydzy o 43 proc. wyższa, a słonecznika o 79 proc. wyższa. Mamy nadzieję, że trend wysokich cen, który obserwowaliśmy w I połowie roku, utrzyma się też w drugiej. Kontrakty terminowe, które firma już podpisała na sprzedaż nowych zbóż, są znacznie wyższe niż te same ceny w poprzednim roku.

Czy IMC zrealizowało w ostatnim czasie jakieś inwestycje?

W marcu zakończyliśmy inwestycje we własny tabor kolejowy. Łącznie od 2024 r. spółka zainwestowała około 22 mln USD. Ta flota 300 wagonów pozwala nam w dużej mierze zrezygnować z korzystania z dzierżawionych wagonów do transportu zboża do portów. Obecnie możemy przewieźć do 80 proc. naszej rocznej produkcji zboża własnymi wagonami. W tym i ubiegłym roku poczyniliśmy też znaczące inwestycje w odnowienie i modernizację parku maszynowego, co ma bezpośredni wpływ na procesy produkcyjne związane z przygotowaniem gleby, kampanią siewną, ich wydajnością i optymalizacją operacji.

Jakie inwestycje są planowane na następne lata?

Planujemy utrzymać coroczne inwestycje kapitałowe w sprzęt, technologię i modernizację infrastruktury na poziomie 10–12 mln USD.