Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 305.06.2025

Roczne wyniki poda Forte; dywidendę wypłacą m. in. : Asseco Poland, Decora, Develia, Inter Cars i Unimot; ostatnie notowanie akcji z prawem do dywidendy Unibep, Astarty i Dr. Miele Cosmed Group; GUS opublikuje szybki szacunek inflacji w czerwcu. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.