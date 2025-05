PMI dla polskiego przemysłu w dół. Optymizm w branży dawno tak nie tąpnął

- Optymizm biznesowy w kwietniu osłabł, ponieważ zmienność na rynkach finansowych i niepewność związana z handlem światowym wydawały się hamować ożywienie – komentuje Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence. - Prognozy dotyczące produkcji, które ulegały poprawie w całym pierwszym kwartale, spadły do poziomu z końca 2024 r., a wskaźnik przyszłej produkcji odnotował trzeci co do wielkości miesięczny spadek w historii badania. Jedynie na początku pandemii – w marcu i kwietniu 2020 – optymizm spadł w takim stopniu w ciągu jednego miesiąca - dodaje Balchin.

Jak wynika z raportu S&P Global, spadek optymizmu ankietowanych firm wynikał nie tylko z prawdopodobieństwa spadku eksportu do USA, ale też ze spowolnienia gospodarczego, mniejszej liczby nowych zamówień, niepewności i wyższych kosztów.

PMI Polski. Produkcja i zatrudnienie w górę, zamówienia w dół

W kwietniu odnotowano też pierwszy od trzech miesięcy spadek liczby nowych zamówień, przedsiębiorstwa uszczuplały też zapasy pozycji zakupionych. Jednocześnie już trzeci raz z rzędu wzrosła produkcja – co więcej, najsilniej od lutego 2022 r. W kwietniu podniósł się też poziom zatrudnienia. „Firmy zatrudniały nowych pracowników, aby sprostać bieżącym obciążeniom, ponieważ zaległości produkcyjne wzrosły po raz pierwszy od niemal trzech lat” – wyjaśniono w komunikacie S&P Global. Zaległości produkcyjne urosły do najwyższego poziomu od blisko trzech lat.

„Optymizm biznesowy i nowe zamówienia mogą odbić się w maju, ponieważ szacowany szybszy wzrost produkcji w strefie euro, wynikający z kwietniowego badania flash, powinien wzmocnić popyt na polskie towary” – mają nadzieję eksperci z S&P Global.