Co gryzie polskiego konsumenta?

Choć od roku nasze nastroje konsumenckie utrzymują się na dość stabilnym poziomie, to na tym tle kwietniowe statystyki wyglądają po prostu słabo. Wyprzedzający wskaźnik koniunktury GUS spadł najniżej od połowy 2023 r. Po raz pierwszy od blisko dwóch lat odsetek osób zauważających poprawę sytuacji ekonomicznej kraju spadł poniżej 10 proc. Tego, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy sytuacja kraju poprawi się, oczekuje tylko co ósmy Polak. Jeszcze na początku 2024 r. optymistów było prawie dwa razy tyle. Po raz pierwszy od dwóch lat odsetek osób obawiających się wzrostu bezrobocia w ciągu najbliższego roku urósł do ponad 40 proc. Co więcej, aż 15,5 proc. badanych – też najwięcej od początków 2023 r. – uważa, że bezrobocie urośnie znacząco. Tych obaw nie potwierdzają żadne prognozy.