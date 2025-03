Luzowanie unijnych reguł fiskalnych. Ile zyska Polska?

Czytaj więcej Gospodarka światowa Szefowa KE: ok. 800 mld euro na inwestycje w obronność W ramach planu ReArm Europe, Unia Europejska może zmobilizować ok. 800 mld euro na rzecz bezpiecznej i odpornej Europy, poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zapowiedziała, że powstanie m.in. nowy instrument, który zapewni państwom członkowskim pożyczki w wysokości 150 mld euro na inwestycje w obronność i pomoże to państwom członkowskim w łączeniu popytu i wspólnych zakupach.

O ile deficyt mógłby być mniejszy

– Niemniej można spodziewać się, że poluzowanie reguł fiskalnych spowoduje, że Polska wyjdzie z procedury nadmiernego deficytu – ocenia Rafał Benecki. – A przynajmniej łatwiej nam będzie go redukować w relacji do PKB, bez ostrego cięcia wydatków czy podnoszenia podatków – zauważa też Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao.

Jak to może wyglądać w praktyce? W wariancie maksymalnym, przy wydatkach na obronność rzędu 4 proc., nasz deficyt w 2024 r. mógłby „na papierze” zostać zredukowany do ok. 2 proc., a w 2025 r. – ok. 1,7–1,8 proc. Zdaniem ekspertów jednak bardziej prawdopodobny jest wariant pośredni, czyli możliwość wyłączenia z deficytu koło połowy nakładów na zbrojenia.

Czy Polska może więcej wydawać

Patrząc z tego punktu widzenia, można ocenić, że poluzowanie unijnych reguł fiskalnych może zwiększyć przestrzeń fiskalną na nowe wydatki również w Polsce. Pytanie, jak ją wykorzystamy. – Myślę, że nakłady na obronność utrzymają się na poziomie około 4 proc. PKB – mówi Karol Pogorzelski. Podobne wnioski płyną z raportu Deloitte „Inwestycje obronne w Polsce”, gdzie zakłada się szczyt tych wydatków w 2025 r., do poziomu 4,7 proc. PKB, po czym w kolejnych latach mają się wahać w okolicach 4 proc.

– Ważne, by rząd nie wykorzystał tej nowej przestrzeni na wzrost innych wydatków, np. socjalnych – zaznacza Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych. Przyznaje, że takie pokusy mogę się pojawić. Bo skoro zniknąć by miała unijna presja na redukcję deficytu, to odżyć by mogły pomysły na spełnienie wszystkich, bardzo kosztownych obietnic wyborczych czy w ogóle na dalsze „rozdawnictwo”. – Tymczasem trzeba pamiętać, że w ujęciu nominalnym deficyt w finansach publicznych to nadal ogromne kwoty i wciąż istnieje ryzyko wejścia w spiralę zadłużenia – podkreśla Dudek.

Deficyt wciąż ogromny

– Prawdziwym game changerem w programie ReArm Europe może być jednak nie tyle klauzula wyjścia, ile możliwość wykorzystania na ten cel KPO i unijnych funduszy strukturalnych – podkreśla Rafał Benecki. A także nowy instrument pożyczkowy w wysokości 150 mld euro. – Każde inne źródło finansowania wydatków zbrojeniowych niż rynek krajowy, przy rekordowo wysokich potrzebach pożyczkowych netto, będzie dla nas dużą ulgą – ocenia.