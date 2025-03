Szefowa KE: ok. 800 mld euro na inwestycje w obronność

"Dlatego wkrótce zaproponujemy aktywację krajowej klauzuli korekcyjnej paktu stabilności i wzrostu. Umożliwi ona państwom członkowskim znaczne zwiększenie wydatków na obronność bez uruchamiania procedury nadmiernego deficytu. Przykładowo: Jeśli państwa członkowskie zwiększyłyby swoje wydatki na obronność średnio o 1,5% PKB, mogłoby to stworzyć przestrzeń fiskalną o wartości blisko 650 mld euro w okresie czterech lat" - zapowiedziała von der Leyen.

Druga propozycja będzie nowym instrumentem, który obniży koszty, zmniejszy fragmentację, zwiększy interoperacyjność i wzmocni bazę przemysłu obronnego, wskazała szefowa KE.

"Zasadniczo chodzi o lepsze - i wspólne - wydatki. Mówimy o ogólnoeuropejskich domenach zdolności. Na przykład: obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, systemy artyleryjskie, pociski i amunicja, drony i systemy antydronowe; ale także w celu zaspokojenia innych potrzeb, od cyberprzestrzeni po mobilność wojskową. Pomoże to państwom członkowskim w łączeniu popytu i wspólnych zakupach. Oczywiście dzięki temu sprzętowi państwa członkowskie mogą znacznie zwiększyć swoje wsparcie dla Ukrainy" - powiedziała von der Layen.

Trzecia kwestia to wykorzystanie możliwości budżetu UE, gdzie pojawi się propozycja dodatkowych możliwości i zachęty dla państw członkowskich, które będą decydować, czy chcą korzystać z programów polityki spójności, aby zwiększyć wydatki na obronność. Ostatnie dwa obszary działań mają na celu mobilizację kapitału prywatnego poprzez przyspieszenie Unii Oszczędności i Inwestycji oraz poprzez EBI.

"Żyjemy w najbardziej doniosłych i niebezpiecznych czasach. Nie muszę opisywać poważnej natury zagrożeń, przed którymi stoimy. Ani druzgocących konsekwencji, które będziemy musieli ponieść, jeśli te zagrożenia się spełnią. Nie chodzi już bowiem o to, czy bezpieczeństwo Europy jest realnie zagrożone. Albo czy Europa powinna wziąć na swoje barki większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Prawdę mówiąc, od dawna znamy odpowiedzi na te pytania. Prawdziwe pytanie, które stoi przed nami, dotyczy tego, czy Europa jest gotowa działać tak zdecydowanie, jak dyktuje to sytuacja. I czy Europa jest gotowa i zdolna do działania z taką szybkością i ambicją, jaka jest potrzebna" - podsumowała szefowa KE.