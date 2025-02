Na koniec roku polska gospodarka znalazła sie w fazie ożywienia

Czwartkowe dane GUS są symbolicznie gorsze od oczekiwań ekonomistów (średnia 3,3 proc. i mediana 3,4 proc. w ankiecie „Parkietu”). O dużej niespodziance nie mogło być mowy, bo analitycy mieli do dyspozycji dane z końca stycznia wskazujące, że w całym 2024 r. polska gospodarka urosła o 2,9 proc. Pozwoliły one zawęzić do okolic 3,2–3,5 proc. zakres prognoz dla dynamiki PKB w ostatnim kwartale. Jak zauważyli ekonomiści Banku Pekao, odczyt +3,2 proc. r./r. za IV kw. to najniższa wartość spójna ze wzrostem rocznym o 2,9 proc.