Google zapowiada wielkie projekty w Polsce

Czytaj więcej Gospodarka światowa Spółka DeepSeek stworzyła tani model sztucznej inteligencji, który zagraża gigantom Chińska firma DeepSeek udostępniła w grudniu swój model sztucznej inteligencji V3, a 20 stycznia dokonała premiery ulepszonego modelu o nazwie R1. Szybko znalazł się on w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenianych modeli AI. „DeepSeek R1 jest jednym z najbardziej niesamowitych oraz imponujących przełomów, jakie kiedykolwiek widziałem”–- zatweetował Marc Andreessen, finansista z branży venture capital z Doliny Krzemowej, który doradza prezydentowi Trumpowi.

Globalny wyścig o rozwój AI

Rozwój systemów opartych na sztuczne inteligencji to globalny wyścig. Firma OpenAI w nim zdecydowanie prowadzi ze swoim rozwiązaniem ChatGPT, ale pojawiają się nowe opcje. To choćby darmowa chińska aplikacja DeepSeek, która ma dobre oceny, choć nie brakuje obaw o to, iż chiński system może zbierać dane, z których będą korzystać tamtejsze władze.

USA już zapowiedziało, że wprowadza kolejne ograniczenia na dostęp do procesorów AI, co ma ograniczyć rozwój tej technologii właśnie w Chinach, ale uderzy także w Polskę. Światowa Organizacja Handlu ocenia, że rynek tego typu procesorów już w 2023 r. warty był 61,5 mld dol. Jego wartość ma jednak wzrosnąć aż do 621 mld dol. do 2032 roku. Tymczasem polityka administracji Donalda Trumpa może sugerować, że zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia na tym polu.